مقتل 11 شخصا فى انقلاب شاحنة بالفلبين

وذكرت شبكة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية، أن الشاحنة كانت متجهة إلى منتجع على شاطئ البحر فى بلدة "بالينجاساج" عندما فقد السائق السيطرة عليها بعد أن تعطلت الفرامل على ما يبدو على جانب منحدر من الطريق.
وأضافت الشبكة أن الحافلة كانت مزدحمة وتقل حوالى 50 شخصا عندما انحرفت عن الطريق.
بدوره، قال الميجور تيودورو دى أورو، قائد شرطة بلدة "بالينجاساج" إن الشاحنة انقلبت بعد انحرافها عن الطريق على كتلة من الصخور.
وأضاف دى أورو، أن الشاحنة كانت ضمن قافلة من ثلاث شاحنات لكن الشاحنتين الأخريين لم تتورطا فى الحادث.
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