حسام زكى يجرى مشاورات مع مبعوث الأمم المتحدة حول الأزمة السورية

جدة - نرمين السيد - قال مصدر مسؤول بالأمانة لجامعة الدول العربية إن السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، التقى فى جنيف بـ"جيير بيدرسون"، المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى سوريا، وذلك تلبية لدعوة وجهها الأخير لعدد من الأطراف، كل على حدة، للتباحث وتبادل الرأى والتقييم حول الأزمة السورية ومسارات تطورها المحتملة.





وأوضح المصدر أن اللقاء اتسم بالصراحة الكاملة، حيث حرص زكى على إطلاع المبعوث الأممى على تقديرات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول الأزمة السورية، واستكشاف مسارات الحل الممكنة على نحو يعكس التطورات التى طرأت على طبيعة الصراع خلال السنوات الأخيرة. وقال زكى فى ختام المباحثات إن تواصل المبعوث الأممى مع الأطراف المختلفة هو أمر جيد فى حد ذاته، ويعكس إدراكه للحاجة إلى تحريك العملية السياسية فى سوريا بصورة أكبر وأكثر مصداقية، كما يعكس كذلك أهمية إشراك الأطراف المختلفة والاطلاع على تصوراتها فى كيفية إنهاء النزاع الدائر فى البلاد لأكثر من عقد من الزمان، باعتبار أن الحل السياسى يظل المخرج الوحيد للأزمة.

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