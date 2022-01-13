كورونا يغزو المدارس الإسرائيلية.. وإصابة 76 ألفا و134 طالبًا ومعلمًا

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة - فى بيان صحفى أوردته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية - أنه حتى اليوم تم تشخيص 76134 بفيروس كورونا فى نظام التعليم، منهم 64 ألفا و824 طالبا و11 ألفا و310 معلمين.

وأوضحت الوزارة أن هناك 89 ألفا 205 طلاب و3749 معلمًا فى العزل الذاتى.