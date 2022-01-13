وزارة الموارد البشرية ترسل رسائل بنتائج الأهلية وتحدد شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

تبحث الملايين من المواطنين السعوديون عن شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد، الذي أعلنت عنه الحكومة السعودية في شهر نوفمبر 2021، وبدأ التسجيل به من بداية شهر ديسمبر في العام الماضي، وكانت وزارة الموارد قد حددت ضوابط الاستحقاق في النظام الجديد، وهو ما سنقدمه لكم من خلال موقعكم ثقفني من خلال هذا المقال، وعن ألية التسجيل في النظام الجديد، وكانت الوزارة قد أعلنت أنها أرسلت رسائل نصية للمستحقين بعد دراسة الأهلية لهم، والتأكد من أستحقاقهم للدعم،وحددت لهم موعد الصرف، وفيما يلي الشروط وطريقة التسجيل في النظام الجديد.

نبذة مختصرة عن النظام الجديد

نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور أطلقته المملكة في شهر نوفمبر 2021 بمرسوم ملكي، بعد دراسة أكثر من نظام للضمان الاجتماعي في العديد من دول العالم، حتى تستخلص أفضل النتائج لتقدم نظام يلبي رغبات المتابعين، ويستهدف النظام تأهيل من يستطيع العمل وتدريبهم وإعطائهم فرصة للحصول على عمل يدر لهم دخل، وهي الفلسفة الرئيسية للنظام وهي التأهيل لسوق العمل.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

أن يكون المواطن سعودي الجنسية ويقيم بصفة دائمة داخل الأراضي السعودية.

لا يقل الدخل المحتسب للمستقل عن الحد الأدنى المعتمد من النظام وهو 1100 ريال للمعاش لرب الأسرة، 550 ريال للمعاش للفرد التابع.

أستيفاء طلبات الوزارة المتمثلة بتقديم خدمات التعليم والصحة للأبناء والالتزام ببرامج التدريب للقادرين على العمل.

أن لا يكون مقيم في أحد دور الإيواء الحكومية أو السجون.

أن يكون من أصحاب الدخول المنخفضة ولا يمتلك أصول ذات قيمة غالية الثمن.

لا يؤثر في أستقاق الأسرة كون أحد أفرادها يقين خارج المدينة التي تعيش فيها الأسرة لغرض الدراسة.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد