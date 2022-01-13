تنزيل الآن.. نتائج الطلاب الكويت 2022-2021 app.moe.edu.kw الصف الثاني عشر وجميع المراحل بالرقم المدني

نتائج الطلاب الكويت 2022-2021، يبحث الكثير من طلاب وطالبات الكويت وخاصة طلبة المرحلة الثانوية “الصف الثاني عشر”، عن نتائج الطلاب في الكويت، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت على أنه أصبح بإمكان الطلاب الحصول على النتائج الخاصة بهم، وذلك بعد أن انتهت لجان الكنترول من أعمال التصحيح ورصد درجات الطلبة، وقد وفرت الوزارة إمكانية الاستعلام عن النتائج من خلال موقع المربع الإلكتروني، ويمكن لجميع الطلاب الاطلاع ومشاهدة النتيجة النهائية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ويسعى الطلبة إلى معرفة طريقة التعرف على النتيجة، وفي سطور هذا المقال نوفر لكم خطوات الاستعلام خطوة بخطوة.

نتائج طلاب الكويت 2021/2022

تعد طريقة الحصول على نتائج الطلاب في الكويت سهلة وغير معقدة، حيث أصبح يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني، وذلك من خلال موقع الوزارة، حيث توفر الوزارة نتائج الطلاب إلكترونيا ويستطيع الطلاب والطالبات تنزيل النتيجة الخاصة بهم دون تعقيد سواء من خلال الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر، وقد أكدت الوزارة على أن أعمال التصحيح تمت بدقة عالية حيث لا يوجد مجال للخطأ وأن كل طالب قد أخذ حقه في التصحيح، وبعد رصد وضبط درجات الطلاب في جميع المواد تم رفعها على موقع الوزارة، ويتم الاستعلام عن طريق رابط موقع المربع الإلكتروني حيث يقوم الطالب بالاستعلام عبر الرقم المدني.

نتائج الصف الثاني عشر

نتائج الصف الثاني عشر في الكويت، تسائل الكثير من طلاب الثانوية العامة عن آلية الحصول على نتائج الصف الثاني عشر إلكترونيا، حيث أوضحت الوزارة بأنه يمكن لطلاب المرحلة الإبتدائية والمتوسطة والثانوية التعرف على النتيجة من خلال موقع المربع الإلكتروني، وفي نفس الإطار قالت الوزارة أنها وفرت العديد من المنصات التعليمية لجميع الطلاب كما وفرت القنوات التعليمية في إطار نهضتها للتعليم والسير به قدما، أيضا اتخذت الوزارة جميع الاجراءات الاحتياطية والتدابير الوقائية التي من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب.

نتائج الطلاب في الكويت عبر موقع المربع