طريقة تثبيت FTS 22 علي هاتفك بمود الدوريات العربية ودوري أبطال افريقيا

FTS 22 هي واحدة من أفضل العاب كرة القدم من تطوير first touch games وهي نفس الشركة المطورة للعبة دريم ليج سوكر 2022 ولكن مع وجود بعض الاختلافات بين اللعبتين حيث يمكنك في Fts 22 اللعب مع لاعبين من مختلف أنحاء العالم عن طريق وضع الاونلاين أو اللعب مع أصدقائك مع تحديد إمكانية اللعب بلاعب واحد من الفريق أو حارس المرمي فقط مع كونك أنت المدير الفني داخل اللعبة أيضا وهي تختلف عن باقي ألعاب كرة القدم الأخري مثل إي فوتبول ولعبة فيفا وسوف نستعرض معكم خلال السطور القادمة بعض من مميزات اللعبة وطريقة تثبيت اللعبة علي الهواتف وطريقة إضافة الدوريات العربية اليها.

مميزات لعبة FTS 22 للاندرويد

تتوفر بها العديد من الفرق سواء تعلق الامر بفرق الدوري الاوروبي او الامريكي او العربي او غيرها من الفرق و التي بامكانك اختيار ما تشاء منها لاجل اللعب.

Fts 2022 توفر لك امكانية بيع وشراء اللاعبين لاجل تقوية بنية فريقك وذلك من خلال استعمال النقاط أو الاموال الافتراضية التي تربحها من الفوز بالمسابقات والجوائز.

ايضا توفر لك امكانية المشاركة في العديد من انواع المسابقات والتحديات الشهيرة على سبيل المثال. كاس الاندية, كاس العالم, بطولة افريقيا, كاس اوروبا وغيرها من المسابقات.

كذلك اللعبة مجانية بالكامل وبامكانك تحميلها دون دفع اي دولار مقابلها فهي مجانية بالكامل.

كذلك تدعم امكانية لعبها دون الحاجة للاتصال بالانترنت وهذا شيء رائع ويجعلك على اتصال دائم بها

أيضا من مميزات اللعبة ايضا و التي لم تكن متواجدة في النسخ القديمة نجد هنالك امكانية اختيار اللاعب للموسيقى التصويرية التي يرغب على ان تكون مشغلة اثناء اللعب وهذا شيء رائع ايضا.

في النسخة الجديدة تم اضافة العديد من الملاعب الجديدة وايضا تمت اضافة اصوات الجماهير لتصبح اللعبة اكثر واقعية عن السابق.

طريقة تثبيت FTS 22 للاندرويد