نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إيقاف الخدمات 1443 وكيفية الاستعلام برقم الهوية وخطوات إلغاء الإيفاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط إيقاف الخدمات تعتبر أحد أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية بالشراكة مع عدة جهات حكومية ووزارات أخرى، ومن منطلق تعزيز العلاقة بين المواطن وجميع الجهات الحكومية التي تكون خاضعة تحت مسمى إيقاف الخدمات أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري أن ما صدر من معالي وزير العدل بتحديد آلية واضحة ومحددة لإيقاف الخدمات تتوافق مع الأنظمة واللوائح، وتكفل عدم تعدي الضرر على المنفذ ضده، وتضمن عودة حقوق طالب التنفيذ بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

وأقر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعديل وإلغاء وإضافة 33 مادة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، بعضها يتعلق بـ”إيقاف الخدمات”. وجاء التعديل الجديد ليقوم بإلغائه عند نظر المنازعات موضوعًا، ولا يقتصر على ما نص عليه نظام التنفيذ في حال المدين المماطل. وأبرزت التعديلات على لائحة النظام، إلغاء المادة (17 5) التي كانت تنص على أنه “إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية”، كما ألغيت كذلك المادة (57 4)، إذ كانت تخول للمحكمة عند الاقتضاء أن “تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية”.

ومن أبرز الإضافات على اللائحة إضافة المادة (65 /‏ 3) التي تنص على أنه يحق لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم تر الدائرة خلاف ذلك، وإضافة المادة (75 /‏ 6) التي تنص أنه إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، مما سيقلص كثيرًا من مماطلة المدعى عليه بالتمسك بدفوع لا تمس النظام العام أو تغير مركزًا قانونيًا.

وبحسب القرار الصادر عن وزير العدل، شملت التعديلات اقتصار إيقاف الخدمات على منع التعامل المالي، ووضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ وتقنينه، استرعاءً لسن المنفّذ ضده ووضعه الأسري. وآثار القرار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما شمله القرار الجديد، وتداعياته، وما تشمله حقوق ألدائنيين وحقوق أجهزة الدولة كالمخالفات المرورية. ورد وزير العدل على ذلك بقوله: إن قرار إلغاء إيقاف الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في حقوق الدائنين، وإن المماطلة والتهرب من قضاء الديون أصبح جريمة جنائية تُوقع بها عقوبة السجن.ونستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن قرار إيقاف الخدمات.

أتاحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن إيقاف الخدمات باستخدام رقم الهوية إلكترونيا، والجدير بالذكر أن هذا الإجراء هو بمثابة العقوبة التي تطبقها الحكومة في سبيل إجبار الشخص على تنفيذ التزاماته القانونية تجاه الدولة، حيث يعمل هذا الإجراء على ضمان تنفيذ تلك الالتزامات والحيلولة دون التهرب منها.

لماذا يتم أيقاف الخدمات الحكومية

في البداية يجب أن نطرح لكم ما هو تعريف أيقاف الخدمات وهو يعني أن يتم رفع بعض الخدمات عن المواطنين الذين عليهم أي حقوق سواء كان تجاه أشخاص آخرين أو جهات ومؤسسات وذلك حتى يقوم هؤلاء المواطنين بتنفيذ القرارات الصادرة تجاههم من قبل المحكمة سواء كانت بالصلح أو التسوية ولكن إذا كان هذا المواطن عاجزا عن التسوية بسبب أنه متعسر أو لديهم أمر ما عليه إن يتجه إلى المحكمة ويثبت ذلك، ويتم إيقاف الخدمات في هذه الحالات:

يتم إيقاف الخدمات الحكومية في المملكة من طرف القصاء بغرض إلزام المنفذ ضده بالوفاء بالمطالبة فيما يخص قضاء التنفيذ. يتم إلزام الموقوفة خدماته بان يحضر إلي المحكمة. يدعم تحقيق العدل ورد الحق لإصحابه. يساعد في سرعة صدور الحكم القضائي.

شروط إيقاف الخدمات

يتم إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي

أو أمر قضائي

ألا يتم إيقاف الخدمات في ما يتصل بالتبليغ أو طلب الحضور إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل الممكنة لتبليغ من يراد إيقاف خدماته.

وعندما يقوم المواطن داخل المملكة العربية السعودية بإدخال رقم القضية والمحكمة والسنة التي أقام فيها القضية فسوف يظهر موعد القضية وتاريخها والمكتب القضائي مع ملاحظة أن الموقع يوفر الخصوصية والسرية التامة للمواطن فلا يمكن لأي شخص أن يطلع علي هذه الخصوصية إلا صاحب الشأن، كما قدمت وزارة العدل خدمة استرجاع البيانات عن طريق الرقم المدني وإضافة رمز سري.

وفيما يتعلق بتطبيق القرار الجديد على الموقوفين على ذمة قضايا مالية صدرت فيها أحكام ذات علاقة بإيقاف الخدمات والسجن، أكد المتحدث باسم الوزارة محمد المطلق لـ«الوطن»، أن القرار الجديد ينطبق على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، وستتولى المحاكم تنفيذ ذلك، مشيرا إلى أنه ضمن المستثنين من الحبس، الحامل حتى تضع مولودها ويبلغ من العمر عامين، وهذا موجود في المادة 84 من لائحة التنفيذ.

استعلام عن أيقاف خدمات برقم الهوية وزارة العدل

أتاحت وزارة العدل لمواطنيها خدمة الاستعلام عن أي قضايا وأحكام والعديد من الإجراءات، حيث ذكرت أنه يمكن لصاحب أي قضية أن يستعلم عن تفاصيل قضيته عن طريق الإنترنت من خلال رقم الهوية فقط، دون الحاجة إلى ذهابه إلى أي مركز من مراكز العدل بالسعودية.

وذلك باتباع الآتي:

الدخول لموقع وزارة العدل الإلكتروني.

اختيار البند الخاص بالخدمات الإلكترونية الموجود بالموقع.

الدخول إلى الخيار الخاص بتفاصيل الخدمة.

مليء البيانات التي يطلبها الموقع.

لا يشمل الإيقاف الحقوق الأساسية مثل:

العلاج

التعليم

العمل

الوقائع المدنية

والحرص على عدم تضرر المرابطين على الحدود من إيقاف خدماتهم. مع العلم بأنه في حالة المخالفة للمرة الأولى لتكون قيمة المخالفة المالية تتجاوز الـ 20 ألف ريال سعودي فإنه يتم منح الُمدان سواء كان مواطن أو مقيم مهلة محددة للسداد، وفي حالة عدم التزامه بالسداد خلالها فإنه يتم تطبيق قرار إيقاف الخدمات بشكل جزئي. وفي حالة الامتناع عن السداد خلال الفترة المحددة وتعمد القيام بالمخالفة لمرة ثانية ففي هذه الحالة يتم إيقاف الخدمات بشكل كلي. وفي حالة مماطلة المنفذ ضده قرار تنفيذ الخدمات عن السداد فإنه في هذه الحالة يواجه عاقبة أعماله وربما يتم وضعه

في السجن.



وشددت على أهمية أن يتم إيقاف الخدمات على مرحلتين أو أكثر حتى يتمكن الشخص أو الجهة المعنية من اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل الإيقاف الكلي للخدمات عنها، ويمكن الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية من خلال وزارة الداخلية، ولعل الهدف الرئيسي من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع.

وشملت التوجيهات التي صدرت في منتصف عام 2018 من الحكومة السعودية علي ضرورة العمل على إيجاد جهة مرجعية موحدة في المملكة لتلقي طلبات إيقاف الخدمات وتنفيذها، ودراسة إمكانية إيجاد منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات.

وقد لجأ القضاء وبعض الجهات الأخرى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع تلك الحقوق لأصحابها وهو إيقاف الخدمات عن هؤلاء الأشخاص فلا يتمكن من أداء أي عملية حكومية كعمليات خاصة بالأحوال المدنية من تجديد بطاقة الهوية وجواز السفر أو رخصة القيادة وما شابه ذلك.

وستضم اللجنة المختصة 6 وزارات، و6 جهات حكومية، تشكل وزارات: الداخلية والعدل والمالية والتجارة والطاقة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى رئاسة أمن الدولة وديوان المظالم وهيئة الاستثمار والزكاة والدخل وحقوق الإنسان وعلى اللجنة أن ترفع ما قررته ومقترحاتها في مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وتراعى اللجنة أيضا التي سوف يتم تشكيلها شروط إيقاف الخدمات من عدم الضرر للأسرة المنفذ ضده أو المرابطين على الحدود كما ذكرنا سابقا، مؤكداً أن الأنظمة تمنع حرمان المنفذ ضده من رواتبه في حال ‏صدور قرار بحقّه بإيقاف خدماته أو الاستقطاع من حسابه البنكي ‏بموجب قرار محكمة التنفيذ، بل يحق له الحصول على ثلثي الراتب، عدا قضايا النفقة والتي تصل لاستقطاع نصف الراتب، بالإضافة إلى عدم المساس بمستحقاته من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة.

وتعتزم وزارة العدل ووكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية دراسة وعلاج ثغرات نظام إيقاف الخدمات، يجري حالياً مع الجهات ذات العلاقة مراجعة نظام إيقاف الخدمات، بحيث لا يترتب على هذا النظام أثر متعدي على أسر، وكذلك ربط إيقاف الخدمات بحكم قضائي بدلاً من الوضع الحالي بوجود أكثر من جهة يمكنها إيقاف الخدمات بكل سهولة.

وكان وزير العدل السعودي قد أصدر تعميمًا ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.

الخدمات المستثناة من الإيقاف

ينص قانون إيقاف الخدمات على أن الخدمات الحكومية الأساسية لا يتم إيقافها على المخالف والتي تشمل ما يلي:

الخدمات الخاصة بقطاع الرعاية الصحية. خدمات قطاع التعليم. الخدمات المتعلقة بجهة العمل والتصديق على الوقائع المدنية. الخدمات الحكومية الإلكترونية بكافة أنواعها. الحجز على الممتلكات الشخصية للمدين.

رفع إيقاف الخدمات البنكية

ويمكن خلال 3 أيام من إصدار قرار رفع أيقاف الخدمات يمكن للمواطن العودة من جديد للاستفادة من الخدمات الحكومية الإلكترونية ومن بينها الخدمات البنكية حيث يشمل الرفع التالي:

يشمل قرار إيقاف الخدمات الحجز على الحسابات البنكية للمقيمين على أراضي المملكة. ولكي يتم رفع إيقاف الخدمات البنكية لا بد من اتباع نفس الخطوات التي تم شرحها في في مقال سابق ولطلب رفع إيقاف الخدمات عبر موقع وزارة العدل.

إلغاء إيقاف الخدمات

وأوضحت وزارة العدل الخطوات اللازم اتباعها لإلغاء قرار “إيقاف الخدمات” عن الأشخاص المنفذ ضدهم، وذلك بعد التعديلات الجديدة التي أقرَّها مؤخراً وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني.

وقالت الوزارة أنه لرفع إيقاف الخدمات يمكن الدخول إلى بوابة “ناجز“، و الخطوات الإلغاء كتالي:

الضغط على أيقونة التنفيذ

استعراض الطلبات

ثم الطلبات المحالة ومن ثم إجراءات للطلب

طلبات إجراءات من الدائرة،

ثم اختيار من القائمة (طلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات).

شروط إيقاف الخدمات الجديد

ويتم إيقاف الخدمات عندما تصل قيمة المخالفات المرورية للمواطن أو المقيم داخل المملكة السعودية أكثر من 20 ألف ريال لسعودي، وبالتالي تقوم إدارة المرور بإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول، وإذا وصل إلى ستة أشهر ولم يتم سدادها يتم إعطاء مهلة أخرى لمدة 30 يوماً، حتى يقوم بسداد جميع هذه المستحقات، وعند عدم تسديدها يتم ذهب هذا المواطن إلى المحكمة لكي يحدد القاضي درجات إيقاف الخدمات بشكل كلي أو جزئي حتى يتمكن من سداد الديون المستحقة.

يتم إيقاف الخدمات الجديد وفقا للشروط التالية:

يتم إيقافها بناء على سند نظامي أو أمر قضائي. لا يتم الإيقاف ألا بعد استنفاذ جميع الوسائل الممكنة لتبليغ من يراد تنفيذ أيقاف خدماته، ولتجتب هذا وفرت الوزارة الاستعلام إلكترونيا حول موعد القضية وتاريخها والمكتب القضائي خلال أدخال “رقم القضية” و “المحكمة” و “السنة التي أقام فيها القضية”.

وتقوم الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة بمجهود كبير لتوفير كافة الخدمات التي يحتجها المواطن والمقيم على حد سواء بشكل إلكتروني يوفر الوقت والجهد المبذول في السابق للتنقل بين أروقه مكاتب المصالح الحكومية، وهذا أيضا يأتي ضمن رؤية التطوير الكبيرة التي تسير عليها المملكة وهي رئية 2030 والتي تحظي بدعم كبير من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

شروط الحجز على أموال وممتلكات المدين

ذكرنا في السابق أن قرار إيقاف الخدمات لا يشمل الحجز على أموال وممتلكات المدين، ولكن هناك حالات استثنائية يتم تطبيق فيها هذا القرار:

إذا كان المدين يتقاضى راتب شهري ثابت ففي تلك الحالة يتم الحجز على دخله الشهري بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي دخله الشهري، أما عن النصف الآخر من الراتب فيتم الحجز على ثلث النصف.

أما في حالة الراتب الغير ثابت فإنه يتم الحجز على نسبة 32% من إجمالي الراتب الشهري.

ينص قانون إيقاف الخدمات على أن حجم الأموال المحجوزة على المدين لا يجب ألا يتخطى إجمالي حجم الدّين الأساسي. يتم الحجز على ممتلكات المدين مثل السيارة أو المنزل في حالة رهانها عند الدائن.

الجدير بذكر أن التوجيهات التي صدرت في منتصف عام 2018 أكدت علي ضرورة العمل على إيجاد جهة مرجعية موحدة لتلقي طلبات إيقاف الخدمات وتنفيذها، ودراسة إمكانية إيجاد منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات.