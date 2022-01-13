نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول الموازي 2022 ونسب نتائج التعليم الموازي للقبول في الكليات في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية . بعد أن تم التصريح بأن كافة نتائج القبول الموازي قد تم رفعها علي موقع الوزارة . كما نوهت الوزارة بأن التعرف علي كافة النتائج يكون من خلال . رابط نتائج القبول الموازي 2022 الرسمي الخاضع للوزارة أو عبر موقع نتائجنا . وذلك بتسجيل الرقم الامتحاني الخاص بالطلاب ويتم من خلال الخطوات الخاصة في الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي . وفقاً للمعلن علي الموقع والتي يتم من خلاله معرفة نتائج القبول الموازي 2022 لكافة محافظات العراق المختلفة . ومن خلال المقال سنتعرف علي كافة التفاصيل المتعلقة بشأن نتائج القبول الموازي .
رابط نتائج القبول الموازي 2022 وتصريحات الوزارة
تم التصريح علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشأن نتائج القبول الموازي . بأن كافة نتائج القبول الموازي لمحافظات العراق بأكملها تم الانتهاء من أعتماد النتائج كافة . وذلك التي كانت تخص عدد 22 ألف طالب وطالبة ومن هذا العدد كان هناك عدد 3454 من طلاب العام الماضي . وبعد رفع كافة النتائج يتم الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي بتسجيل الاسم الخاص بالطالب وبإضافة الرقم الامتحاني للطالب . كذلك نوهت الوزارة علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بأن اليوم المحدد لبداية الدراسة . هو يوم 27 من شهر يناير الجاري .
كيفية الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- يتم الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر رابط نتائج القبول الموازي 2022 الخاص بالوزارة .
- كما يتم تسجيل الدخول علي الموقع لوزارة التعليم العالي .
- كذلك من خلال الصفحة الرئيسية يتم اختيار قائمة نتائج القبول الموازي .
- يجب تسجيل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب في الخانة المخصصة لذلك من قائمة نتائج القبول الموازي .
- بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي قائمة “عرض نتائج القبول الموازي” للتعرف علي تفاصيل النتائج .
- كما يسمح بعد ذلك أن يتم فتح الملف PDF من موقع الوزارة والتعرف علي نسب القبول في كليات العراق المختلفة .
الشروط المنصوص عليها للقبول في التعليم الموازي
بعد معرفة نتائج القبول الموازي الخاصة بكافة الطلاب يجب أن يتم تطبيق الشروط الخاصة بالقبول في . التعليم الموازي وهي كالتالي
- الشروط المنصوص عليها للقبول في كليات الطب يجب أن يكون مجموع الطالب لا يقل عن 3 درجات .
- كذلك من شروط نتائج القبول الموازي لكليات الهندسة شرط حصول الطالب علي 4 درجات .
- كما نصت شروط نتائج القبول الموازي لكليات العلوم أن يكون كافة الطلاب حاصلين علي 5 درجات .
- نصت شروط نتائج القبول الموازي لباقي كليات العراق بأن تكون نتائج الطلاب حصولهم علي 6 درجات .
مصروفات الكليات المعلنة علي رابط نتائج القبول الموازي 2022
بعد رفع نتائج القبول الموازي علي موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . يتم التعرف علي مصروفات الكليات وهي كالتالي :-
- مصروفات كليات الطب العامة تحددت بقيمة 4.500.000 دينار عراقي .
- كما صرحت الوزارة عن قيمة مصروفات طب الأسنان بقيمة 3.750.000 دينار عراقي .
- كذلك بجانب مصاريف كلية الصيدلة قيمتها 3.250.000 دينار عراقي .
- كما أن قيمة مصروفات كلية الهندسة المعمارية والبترول قيمتها 1.500.000 دينار عراقي .
- باقي الأقسام الهندسية داخل كلية الهندسة مصروفاتها 1.125.000 دينار عراقي .
- كذلك تحددت مصروفات كلية التكنولوجيا الهندسية بقيمة 1.000.0000 دينار عراقي .
- مصروفات المعاهد الطبية تحدد قيمتها 1.000.000 دينار عراقي .
- كافة المعاهد التكنولوجيا داخل العراقي مصروفاتها 600.000 دينار عراقي .
- كما أن باقي المعاهد الأخري داخل العراق مصروفاتها هي 375.000 دينار عراقي .
نتائج القبول الموازي المعلنة بجانب معدلات القبول داخل التعليم الموازي
- تحددت معدلات القبول داخل كليات الطبي بنسبة 99 .
- كما أن نتائج القبول الموازي حددت القبول في الطب الكندي بنسبة 98.8 .
- نتائج القبول الموازي قدرت قبول طب ألمستنصريه بنسبة 98.50 .
- كذلك تم تحديد القبول في كليات طب النهرين بدرجة 98.67 .
- يتم القبول في كليات طب البصرة بدرجات 99.5 .
- كما أن نتائج القبول المركزي أعلنت القبول في طب الزهراء بنسبة 97.93 .
- الدرجات المحددة لكليات طب الموصل هي 98.33 .
- أما عن درجات القبول في طب الكوفة تحددت بنسبة 98.33 درجة .
رابط نتائج القبول الموازي 2022 الرسمي الخاضع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . يتم من خلاله التعرف علي كافة تفاصيل نتائج القبول الموازي لكافة محافظات العراق . والذي تم أرفاقه داخل المقال لكي ما يتمكن كافة الطلاب معرفة كافة التفاصيل .