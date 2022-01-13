نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول الموازي 2022 ونسب نتائج التعليم الموازي للقبول في الكليات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية . بعد أن تم التصريح بأن كافة نتائج القبول الموازي قد تم رفعها علي موقع الوزارة . كما نوهت الوزارة بأن التعرف علي كافة النتائج يكون من خلال . رابط نتائج القبول الموازي 2022 الرسمي الخاضع للوزارة أو عبر موقع نتائجنا . وذلك بتسجيل الرقم الامتحاني الخاص بالطلاب ويتم من خلال الخطوات الخاصة في الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي . وفقاً للمعلن علي الموقع والتي يتم من خلاله معرفة نتائج القبول الموازي 2022 لكافة محافظات العراق المختلفة . ومن خلال المقال سنتعرف علي كافة التفاصيل المتعلقة بشأن نتائج القبول الموازي .

رابط نتائج القبول الموازي 2022 وتصريحات الوزارة

تم التصريح علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشأن نتائج القبول الموازي . بأن كافة نتائج القبول الموازي لمحافظات العراق بأكملها تم الانتهاء من أعتماد النتائج كافة . وذلك التي كانت تخص عدد 22 ألف طالب وطالبة ومن هذا العدد كان هناك عدد 3454 من طلاب العام الماضي . وبعد رفع كافة النتائج يتم الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي بتسجيل الاسم الخاص بالطالب وبإضافة الرقم الامتحاني للطالب . كذلك نوهت الوزارة علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بأن اليوم المحدد لبداية الدراسة . هو يوم 27 من شهر يناير الجاري .

كيفية الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يتم الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر رابط نتائج القبول الموازي 2022 الخاص بالوزارة . كما يتم تسجيل الدخول علي الموقع لوزارة التعليم العالي . كذلك من خلال الصفحة الرئيسية يتم اختيار قائمة نتائج القبول الموازي . يجب تسجيل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب في الخانة المخصصة لذلك من قائمة نتائج القبول الموازي . بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي قائمة “عرض نتائج القبول الموازي” للتعرف علي تفاصيل النتائج . كما يسمح بعد ذلك أن يتم فتح الملف PDF من موقع الوزارة والتعرف علي نسب القبول في كليات العراق المختلفة .

الشروط المنصوص عليها للقبول في التعليم الموازي

بعد معرفة نتائج القبول الموازي الخاصة بكافة الطلاب يجب أن يتم تطبيق الشروط الخاصة بالقبول في . التعليم الموازي وهي كالتالي

الشروط المنصوص عليها للقبول في كليات الطب يجب أن يكون مجموع الطالب لا يقل عن 3 درجات .

كذلك من شروط نتائج القبول الموازي لكليات الهندسة شرط حصول الطالب علي 4 درجات .

لكليات الهندسة شرط حصول الطالب علي 4 درجات . كما نصت شروط نتائج القبول الموازي لكليات العلوم أن يكون كافة الطلاب حاصلين علي 5 درجات .

لكليات العلوم أن يكون كافة الطلاب حاصلين علي 5 درجات . نصت شروط نتائج القبول الموازي لباقي كليات العراق بأن تكون نتائج الطلاب حصولهم علي 6 درجات .

مصروفات الكليات المعلنة علي رابط نتائج القبول الموازي 2022

بعد رفع نتائج القبول الموازي علي موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . يتم التعرف علي مصروفات الكليات وهي كالتالي :-

مصروفات كليات الطب العامة تحددت بقيمة 4.500.000 دينار عراقي .

كما صرحت الوزارة عن قيمة مصروفات طب الأسنان بقيمة 3.750.000 دينار عراقي .

كذلك بجانب مصاريف كلية الصيدلة قيمتها 3.250.000 دينار عراقي .

كما أن قيمة مصروفات كلية الهندسة المعمارية والبترول قيمتها 1.500.000 دينار عراقي .

باقي الأقسام الهندسية داخل كلية الهندسة مصروفاتها 1.125.000 دينار عراقي .

كذلك تحددت مصروفات كلية التكنولوجيا الهندسية بقيمة 1.000.0000 دينار عراقي .

مصروفات المعاهد الطبية تحدد قيمتها 1.000.000 دينار عراقي .

كافة المعاهد التكنولوجيا داخل العراقي مصروفاتها 600.000 دينار عراقي .

كما أن باقي المعاهد الأخري داخل العراق مصروفاتها هي 375.000 دينار عراقي .

نتائج القبول الموازي المعلنة بجانب معدلات القبول داخل التعليم الموازي

تحددت معدلات القبول داخل كليات الطبي بنسبة 99 . كما أن نتائج القبول الموازي حددت القبول في الطب الكندي بنسبة 98.8 . نتائج القبول الموازي قدرت قبول طب ألمستنصريه بنسبة 98.50 . كذلك تم تحديد القبول في كليات طب النهرين بدرجة 98.67 . يتم القبول في كليات طب البصرة بدرجات 99.5 . كما أن نتائج القبول المركزي أعلنت القبول في طب الزهراء بنسبة 97.93 . الدرجات المحددة لكليات طب الموصل هي 98.33 . أما عن درجات القبول في طب الكوفة تحددت بنسبة 98.33 درجة .

رابط نتائج القبول الموازي 2022 الرسمي الخاضع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . يتم من خلاله التعرف علي كافة تفاصيل نتائج القبول الموازي لكافة محافظات العراق . والذي تم أرفاقه داخل المقال لكي ما يتمكن كافة الطلاب معرفة كافة التفاصيل .