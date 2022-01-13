نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر شجر السلام ضمن فعاليات موسم الرياض Riyadh Season 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم تسجيل الدخول إلى موقع موسم الرياض لحجز تذاكر شجرة السلام او طلبها من كشكات التذاكر مع العلم ان تذكرة الدخول لا تشمل فعاليات شجرة السلام بالداخل، شجرة السلام تنطلق ضمن موسم الرياض المتنوع، منتزه خلال بطبيعته الخضراء بممشى وبحيرة والعاب مائية. يحرص القائمون لفعالية شجرة السلام ان تكون جزءاً من متعة الأطفال من خلال مسارح الطفل وعروض المهرج وخفة اليد والرسم على الوجوه ضمن أنشطة مختلفة تجلب السعادة!.

شجرة السلام موسم الرياض 2021

شجرة السلام موسم الرياض منتزه خلاب بطبيعته الخضراء الكائن في موقع استراتيجي بمنطقة ذات كثافة سكانية عالية جنوب الرياض بالقرب من قصر الحكم، ويقدم تجارب مميزة في الترفيه والألعاب وإنه مكان مناسب لاستراحة العوائل، أهمية المنتزه لما يتمتع به مناطق متعددة قد خصصت للترفيه والراحة، ويمتد منتزه شجرة السلام على مساحة 312 الف متر مكعب، وقد خضع للتطوير والتوسعة منذ بناءه لأول مرة في عام 2003.

منتزه شجرة السلام وجهة خضراء تستقطب الزوار

بالوصول الى موقع موسم الرياض بالإمكان بدء حجز تذاكر شجرة السلام بالطرق التي نذكرها لاحقاً، علماً أنها مجانية، تثبت شجرة السلام أحقيتها لتكون مقصد للعائلات لأنها مكان مناسب يستضيف الكثير من الفعاليات الخاصة بالترفيه وسبل الراحة وكذلك يوفر تجربة أسواق متنقلة والكشكات.

موعد افتتاح شجرة سلام

منتزه متكامل تنظمه هيئة الترفيه السعودية وبه العديد من الفعاليات بما يتناسب مع المجتمع السعودي ويعزز جاذبيته بموقعه الاستراتيجي في غرب جنوب الرياض. وقد انطلق شجرة السلام ضمن موسم الرياض اعتبارا من الجمعة, 19 نوفمبر 2021 ويستمر حتى الخميس, 20 يناير 2022.

وتندرج منطقة شجرة السلام ضمن المناطق المجانية لموسم الرياض 2 أي لا يوجد ثمن مقابل طلب التذاكر، بينما يتم الحجز لها عبر موقع تكت مكس. وأما دخول الأطفال أقل من 3 سنوات فلا يحتاجون تذاكر.

مناطق منتزه شجرة السلام طريق الملك فهد

جدير بالذكر إن منتزه شجرة السلام هو وجهة مميزة للسعوديين فهناك الطبيعة الخضراء والمزيد من الألعاب والعروض البهلوانية التي يقدرها الجمهور لذلك هي مكان رائع يفي بالترفيه. كما تنقسم شجرة السلام لمناطق مختلقة مثل منطقة الممشى والنافورة، ويوجد منطقة الطيور وتتميز شجرة السلام بالبحيرة والتي بها قوارب متحركة، وأيضا منطقة الورود “إكزوتيكا” وهي حديقة صناعية للزهور تمتد على مساحة 2,500 م2، وتعد مركزاً لنشاطات العروض الفنية التي تبعث البهجة للزوار كما يوجد فيها أسواق متنقلة بما في ذلك سوق للمزارعين يعرضون فيه منتجاتهم.

ساعات عمل منتزه شجرة السلام

يعتمد نجاح حديقة السلام-alsalam-tree على أساليبه في جذب الزوار من السكان المحليين والسياح حيث ان الموقع الاستراتيجي لوجود المنتزه في منطقة حيوية لعب دوراً في شعبيته، لكونه يقع في منطقة الديرة بالقرب من القصر الحاكم بجوار طريق الملك فهد بالرياض، ويعد المنتزه اكبر المنتزهات الترفيهية في الرياض، تأسس في 2003، وتمتد شجرة السلام او حديقة السلام على مساحة 312 الف متر، تستقبل شجرة السلام الجمهور خلال أوقات الافتتاح التي تبدأ من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثانية صباحاً.

حجز تذاكر شجرة السلام 2022 موسم الرياض

للبحث عن تذاكر منتزه شجرة السلام، يرجى الإنتقال الى رابط موقع موسم الرياض لحجز التذاكر المجانية بطرق سهلة ضمن خطوات موضحة أسفل.

سجل دخولك إلى موقع موسم الرياض والذي يتيح لك اختيار شجرة السلام لشراء تذاكرها.

لا بد من إنشاء حساب والدخول فيه بالبريد الالكتروني وكلمة السر.

بعد الضغط على صفحة منتزه السلام الرياض إبدا الحجز بالضغط على أيقونة احجز الآن يسار الشاشة.

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علماً انه لا يشترط ربط التذكرة في تطبيق توكلنا ويكفي إبراز الحالة الصحية في التطبيق المذكور.

شجرة السلام متى تفتح وتقفل

يعد منتزه شجرة السلام من أهم الفعاليات ضمن موسم الرياض الحالي 2021، ونظراً لبحث الناس على مواعيد الافتتاح بعد التغيير يسرنا نشر أوقات الدوام حتى يتمكن الجمهور في الأوقات المناسبة زيارة المنتزه المبهر.

، مواعيد افتتاح منتزه شجرة السلام 4:00 مساءا- 1:30 صباحا طوال أيام الأسبوع.

افتتاح منتزه شجرة السلام خلال نهاية عطلة الأسبوع في 2:00 ظهرا حتى الـ 2:00 صباحا.

أسعار تذاكر دخول شجرة السلام

ومع تزايد الاستفسارات عن كم سعر دخول منتزه شجرة السلام الرياض وفي إطار التوضيحات ذات الصلة أكدت هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ ان المنتزه للموسم الرياض الحالي يكون بدون رسوم لتذاكر الدخول، فقط يتطلب من الأشخاص البالغين حجز التذاكر المجانية عبر رابط موقع موسم الرياض الإلكتروني.