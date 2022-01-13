استخراج الشهادة الصحية للعمل فى السعودية وتجديدها عبر بوابة بلدي وتسجيل جديد فى بلدي الخدمات الإلكترونية

طريقة الحصول على الشهادة الصحية عبر بوابة بلدي الخدمات الإلكترونية وتسجيل جديد فى بلدي الخدمات الإلكترونية خطوات تجديد الشهادة الصحية إلكترونياً للعاملين فى مجالات الغذائية والتي تعد إلزامية لتلك الفئة التي تعمل فى المطاعم أو فى مصانع المواد الغذائية وأعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية عن خطوات إصدار شهادة صحية عبر منصة بلدي وأيضاً تجديد الشهادة الصحية بمنصة بلدي 2022 وكذلك هناك شروط استخراج شهادة صحية فى بلدي ويجب توافرها للحصول على الشهادة الصحية.

التسجيل فى بوابة بلدي الخدمات الإلكترونية

الدخول إلى رابط بوابة بلدي الرسمي.

النقر على خيار ” تسجيل”.

ثم اختيار احد الفئات التي يسمح لها بالتسجيل فى بلدي الخدمات الإلكترونية مثل” تسجيل جديد للمواطن. تسجيل المقيم فى بوابة بلدي. كذلك تسجيل مكتب هندسي.

بعد الضغط على الفئة يتم البدء فى كتابة المعلومات الشخصية مثل: رقم الهوية الوطنية للمواطن. رقم الإقامة للمقيم. ثم تاريخ الميلاد.

كذلك بعد إدخال البيانات يتم كتابة رمز التحقق الموجود أعلي الشاشة.

ثم يجب كتابة رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

وأيضا يتم إدخال اسم المستخدم باللغة الانجليزية وإدخال كلمة المرور وكتابة رمز التحقق المرئي.

وأخيراً ستصلك رسالة على الجوال تحتوي على رمز تفعيل الحساب للانتهاء من التسجيل فى بوابة بلدي الخدمات الإلكترونية.

خطوات إصدار الشهادة الصحية بوابة بلدي

استخراج الشهادة الصحية فى منصة بلدي الإلكترونية لمزاولة العمل التي تحتاج الحصول على شهادة صحية فى السعودية يتم عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على رابط بوابة بلدي الرسمي.

ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على تسجيل دخول.

وبعد ذلك الموافقة على الشروط والأحكام.

وأيضاً يتم اختيار خدمات بلدي والضغط على خدمة الشهادات الصحية.

وبعد ذلك اختيار إصدار شهادة صحية والاطلاع على شروط الشهادة الصحية.

ثم الضغط على ابدأ الخدمة وإدخال اسم مقدم الطلب وكتابة رقم الجوال والضغط على تحقق وإدخال كود التحقيق المرسل على الجوال.

ويتم إدخال البيانات التالية ” نوع الهوية – رقمها – تاريخ الميلاد”.

ثم الضغط علي تحقق واستعراض البيانات ويتم التعديل على البيانات فى حالة الخطأ ويكتب رقم الجوال.

وبعد ذلك الضغط على الإقرار بالموافقة والنقر على التالي ثم تقييم الخدمة والنقر على إرسال.

وأيضاً يجب اجراء الفحوص الطبية وبعدها يتم استعراض الملف الشخصي.

وكذلك يجب انتظار الكشف الطبي وبعده التثقيف الطبي ثم تتغير الحالة لدفع الرسوم المقررة.

وأخيراً بعد دفع رسوم الشهادة الصحية يتم طباعة الشهادة الصحية إلكترونياً.

كيفية تجديد الشهادة الصحية عبر منصة بلدي الإلكترونية

خطوات تجديد الشهادة الصحية إلكترونياً تتم بنفس خطوات الحصول على الشهادة الصحية أول مرة فيما عدا رابع خطوة بعد تسجيل الدخول يتم اختيار خدمة تجديد شهادة صحية.