اصابة النائب خليل عطية بفيروس كورونا

دوت الخليج :- اصيب النائب خليل عطية بفيروس كورونا ، مساء الثلاثاء . وقال عبر صفحته على فيس بوك : وإذا مرضت فهو يشفين، فقد قدر الله أن أصاب بالكورونا، أرجو من كل الذين التقيت بهم أو صافحتهم خلال الأيام القريبة الماضية أن يذهب للفحص، اللهم احفظنا وإياكم بحفظه ونجنا وإياكم من كل شر ومكروه، من هذا الوباء وكل داء ولا تنسونا من طيب دعائكم أيها الطيبون؛ وسامحونا، قدر الله وما شاء فعل والحمد لله في السراء والضراء.

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