فرنسا تخفف إجراءات دخول الملقحين للبلاد من بريطانيا اعتبارا من غد

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الدولة المكلف بشؤون السياحة والفرنسيين المقيمين فى الخارج والفرانكفونية جان بابتيست لوموين - فى تغريدة على حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الخميس- "سيتم تخفيف شروط الدخول إلى فرنسا من بريطانيا للمسافرين الملقحين، وإنه سيتم نشر القرار صباح غد، وسيدخل فورا حيز التنفيذ، كما سيتم إنهاء العزل عند الوصول للبلاد".
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت -فى 16 ديسمبر الماضى- فرض قيود على المسافرين من وإلى المملكة المتحدة، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بكورونا فى بريطانيا، وانتشار متحور "أوميكرون" فيها، بشكل واسع.
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