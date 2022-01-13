تعطيل الدراسة في الفلبين غدا بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا

بعد الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أعلن عمدة العاصمة الفلبينية، إيسكو مورينو، اليوم الخميس، تعليق جميع العمليات التعليمية بمدارس العاصمة «مانيلا»، اعتبارا من غد الجمعة.

ووصف «مورينو،»، تعليق المدارس بالإجازة الصحية التى تمكن الجميع، بما فيهم المدرسين وأولياء الأمور، من الحصول على الراحة وتقليل مستويات التوتر، ووسيلة لمنع تفشى الفيروس بالبلاد، وبحسب قناة «إيه بي إس-سي بي إن» الفلبينية، فإن قرار التعليق يشمل كافة الصفوف الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى التعليم الإلكتروني، ابتداء من الغد حتى 21 يناير الجاري.

وأعلنت وزارة النقل الفلبينية، أمس الأربعاء، عدم السماح لغير الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، باستخدام وسائل النقل العام في العاصمة مانيلا، ويأتي ذلك وسط تزايد المستمر لإصابات كورونا.

وذكر بيان الوزارة، أنه جرى توجيه كافة الأجهزة والمكاتب القطاعية المعنية التابعة لوزارة النقل فى الفلبين، للتأكيد على مشغلي النقل العام بعدم إصدار تذاكر لغير الحاصلين على التطعيم الشامل ضد لفيروس كورونا، و الاكتفاء بالمطعمين فقط، مضيفا أنه يتعين على الركاب إبراز شهادة تطعيم ايجابي كورونا.

وفى السياق ذاته، قالت الوزارة، إن القرار سيطبق على الجميع باستثناء الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية تمنعهم من التطعيم، ولكن يجب عليهم تقديم شهادة طبية تثبت ذلك.

وكان الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، أمر المسؤولين المحليين، في وقت سابق، بتقييد الأشخاص غير الملقحين داخل منازلهم، باستثناء حالات الخروج الضرورية، ويلجأوا إلى اعتقالهم فى حالة رفضهم لإتباع التدابير الاحترازية التى أصدرتها السلطات.

وعانت الفلبين مؤخرا من زيادات قياسية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالبلاد، إذ تحاول تكثيف نشاطها لتوزيع اللقاحات على جميع المواطنين، بعد أن وصل إجمالي الإصابات أكثر من 3 ملايين إصابة و52 ألفا و654 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.