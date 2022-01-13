“أسواق السيارات”انطلاق وحش الطرق لكزس lexus lx 2022 الشكل الجديد أفخم وأمتن سيارات الدفع ال اكس 600

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عمر شويل - جدة تعتبر سيارات لكزس من أفخم السيارات اليابانية على الإطلاق، وهي مملوكة لشركة Toyota Motors، وتشتهر علامة لكزس الفاخرة المملوكة لشركة تويوتا لأنها تواصل إنتاج أفخم السيارات التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، حيث تتميز لكزس بمستوى من ألموثوقيه لا مثيل له من قبل أي من منافسيها، تنتمي لكزس NX 2022 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، كل منها تتضمن مجموعة متنوعة من مزايا الفخامة والسلامة، بالإضافة إلى مساعدة السائق والمظهر الخارجي لكزس SUV للسيارات، فهي تحتل المرتبة الأولى باستمرار وفقًا لتقارير JD Power، التي يتم تحديثها بشكل منتظم، يعد هذا مكانًا موثوقًا للعمل فضلاً عن التحديث والتطوير المستمر لمركباتها لجعلها أكثر موثوقيه وسهولة في التشغيل لصالح المستهلك.

انطلاق سيار ة لكزس 2022 الجديدة

كشفت لكزس النقاب عن عدد من المركبات الجديدة حيث فازت لكزس بالعديد من الجوائز لمجموعة واسعة من المركبات، ولأنها معروفة بموثوقيتها الشديدة فيما يتعلق بتقنية مساعدة السائق، فإن لكزس NX 2022 لديها نظام تحذير محدث قبل الاصطدام مع الكشف عن المركبة العكسية، بما في ذلك المواصفات والميزات سواء من حيث التصميم الخارجي أو الداخلي ، والتي توفر مساحة معيشة واسعة تتميز بالفخامة والذوق الرفيع الذي يروق لمحبي هذه العلامة التجارية الراقية مع الأناقة والأداء المتفوق لسيارات لكزس، حيث برزت قوة الهيكل الخارجي وصلابته بتصميم مميز ومتقدم ، ومقصورة داخلية معاد تشكيلها بالكامل، ومحرك جديد أصغر حجمًا ولكنه أكثر كفاءة ومتانة.

مواصفات لكزس LX موديل 2022

كشفت لكزس النقاب رسمياً عن 2022 LX600 الجديدة كلياً في المملكة العربية السعودية بتصميم متقدم ومقصورة معاد تصميمها بالكامل ومحرك جديد أصغر حجماً ولكنه أكثر كفاءة وقوة حيث تم تجهيز لكزس LX بعدد من ميزات الأمان والسلامة ، من أبرزها:

نظام خاص لمراقبة الزوايا التي تم قتلها نتيجة القيادة خارج السرعة المحددة.

نظام الفرامل الأوتوماتيكي في حالة الطوارئ أو نسيان الموصل.

عندما تتجاوز السيارة الحد الأقصى للسرعة المسموح بها ، يكون لدى السيارة نظام يضبط سرعة السيارة.

إرسال رسالة تحذير على شكل تحذير بالتصادم.

بالإضافة إلى وجود مساعدات تثبيت ، توجد كاميرا لرؤية المنطقة المحيطة بالمركبة لمساعدة السائق عند الوقوف في المناطق المزدحمة.

تأتي لكزس LX الجديدة بمحرك هجين سداسي الأسطوانات بسعة 3،5 لتر.

أنتج محرك السيارة 409 حصاناً عند 5000 دورة في الدقيقة وعزم دوران 646 نيوتن متر.

السيارة التي تعمل بمحرك لكزس LX وبها علبة تروس أوتوماتيكية من 10 سرعات ، يمكن أن تنتقل من 0 إلى 100 كم / ساعة في أقل من 6.3 ثانية.

الجدير بالذكر أن السيارة تأتي بمحرك هجين مختلف ولكن أقل قوة ، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي CVT بقوة 370 حصانًا وعزم دوران يبلغ 479 رطلاً.

سعر لكزس LX 2022 بدول الخليج

تختلف سعر لكزس LX 2022 حسب البلد والعملة، وكذلك حسب فئات السيارة المتعددة وعقب انطلاق الحدث العالمي لسيارة لكزس LX 2022 الجديدة، الجدير بالذكر أن السعر المبدئي للسيارة سيكون حوالي 90 ألف دولار أي 337،500 ريال غير شامل الضرائب على القيمة المضافة.

– من المتوقع أن يصل سعر سيارة لكزس 2022 في السوق إلى بين 338.900 و 378.200 ريال سعودي في سوق السيارات السعودي.

– كما يتراوح سعر سيارة لكزس LX 2022 في أسواق السيارات في الإمارات العربية المتحدة، تبلغ ما بين 364.900 و 370.500 درهم إماراتي.

– علما أن أسعار لكزس LX 2022 في الكويت تتراوح بين 29800 و 30300 دينار كويتي.