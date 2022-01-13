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عمر شويل - جدة موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان، حيث سبق وان نوهت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي يجري أعمال اعلانها الرسمي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا على شكل خطوات نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022

بدأت مؤشرات البحث على جوجل تتزايد إلى حد كبير حول الحصول على نتائج القبول الموازي بعدما صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي سيجري اعمال إعلانها الرسمي الكترونياً بصورة وبشكل الكترونية عبر موقع نتائج القبول الموازي وذلك على مستوى جميع المحافظات العراقية، حيث سبق وأن أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي اصبحت معتمدة للاعلان أمام نحو 22 ألف طالب وطالبة وذلك بعد قبول نحو 3500 الف طالب وطالبة، الامر الذي تسبب عليه ارتفاع كبير فى معدلات البحث على جوجل حول اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بعدما تم الاعلان على ان بداية العام الدراسي فى العراق سيكون اعتباراً من صباح يوم السابع والعشرين من شهري يناير المقبل، لذا سنتابع ونستعرض و نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال طرق وخطوات أرجاء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على نتائج القبول الموازي بالعراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية، على ان تأتي خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقي

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

اختيار ايقونة الاستعلام عن تلك النتائج على ان يبدأ الطالب فى تدوين اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على خانة عرض النتائج حتى تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بالحال حتى تكون على الفور امامكم النتائج معلنة على شكل ملفات pdf لطلاب جميع المحافظات العراقية