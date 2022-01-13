من ألمانيا.. بيانات حديثة تكشف "أهمية لقاحات كورونا"

أشارت بيانات نشرت، الخميس، أن معظم مرضى كورونا المحجوزين في وحدات الرعاية المركزة بمستشفيات ألمانيا هم من غير المحصنين باللقاح.

وأظهرت بيانات نشرتها جمعية الرعاية المركزة في ألمانيا، أن 62 بالمائة من مرضى الرعاية المركزة الذين عرفت حالة لقاحهم لم يحصلوا على أي جرعات تحميهم من "كوفيد 19".

ويقر مصنعو اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على اختلافهم، بأن التطعيمات لا تقي من الإصابة بالفيروس بدرجة كبيرة، لكنها تلعب دورا مهما في الحيلولة دون ظهور أعراض شديدة وتفاقم حالة المرضى.

ويمثل غير المحصنين باللقاح نحو ربع السكان في ألمانيا، فيما حصل نحو 72.3 بالمائة من السكان على جرعتي لقاح على الأقل، بينما حصل 45.1 بالمائة على جرعة معززة.

ووافقت لجنة استشارة اللقاح المستقلة الخميس على تقديم الجرعات المعززة للأطفال والمراهقين، من سن 12 حتى 17 عاما.

وقالت اللجنة إن الأطفال في هذه المرحلة العمرية "يجب أن يحصلوا على لقاح فايزر وبيونتيك على الأقل بعد 3 أشهر على آخر جرعة من لقاحهم".

تشهد ألمانيا زيادة مستمرة في عدد إصابات كورونا في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بالمتحور "أوميكرون" سريع الانتشار.

وسجل معهد روبرت كوخ 81417 إصابة مؤكدة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، و316 وفاة بسبب "كوفيد 19".

وقال وزير الصحة كارل لاوترباخ للنواب، الخميس، إنه يعتقد أن اللقاح الإجباري للجميع "أسرع وأكثر الطرق أمنا للخروج من الجائحة".