الرئيس اللبنانى: تعطيل القضاء ومجلس الوزراء يحمل انعكاسات خطيرة على البلاد

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون أنه جرى تعطيل القضاء ومجلس الوزراء، معتبرا أن هذا الأمر يحمل انعكاسات خطيرة على البلاد، مشيرا إلى العمل على معالجته إدراكا لمدى تأثيراته السلبية.





جاء ذلك فى تصريحات لعون خلال لقائه اليوم لوفد من أهالى المحبوسين على ذمة التحقيقات فى قضية انفجار ميناء بيروت البحرى. وأضاف أنه يشعر بمعاناة أهالى المحبوسين على ذمة التحقيقات بقضية انفجار ميناء بيروت، وأيضا معاناة أهالى ضحايا الانفجار، موضحا أنه يبذل كل ما فى وسعه، وفق الصلاحيات والقوانين من اجل احقاق الحق ورفع الظلم عن الأبرياء. واعتبر عون أنه لا يجوز أن يتم إيقاف الموظف وتحميله المسؤولية بعد ان يكون قد قام بواجبه وأبلغ رئيسه، مشددا على انه سوف يتابع الموضوع كى تظهر الحقيقة، وتتحدد المسؤوليات من دون محاباة أو تسييس أو تعطيل أو تأخير من منطلق أن كل عدالة متأخرة هى عدالة معطلة.

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