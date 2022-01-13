إصابة وزير الصحة الفرنسي بكورونا

أُصيب وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، بفيروس كورونا المستجد. وقال "فيران" عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إنه: "أثبتت للتو أن النتائج إيجابية بشأن فحص كوفيد-1". تابع خلال تدوينته: "سأعزل نفسي وأواصل أداء مهامي عن بعد".

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