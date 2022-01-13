الأمم المتحدة تحذر من ”تسونامي جوع” في أفغانستان

حذرت الأمم المتحدة من إن أفغانستان تواجه "تسونامي جوع" بسبب نقص الأموال اللازمة لتقديم المساعدات الغذائية. وحذرت ماري إيلين ماكغرارتي رئيسة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، خلال مقابلة مع وكالة "أسوشيتدبرس" أن "أكثر من نصف سكان أفغانستان يواجهون صعوبة في توفير متطلباتهم من الغذاء هذا الشتاء".
وحثت ماكغرارتي المجتمع الدولي على "تغليب الضرورات الإنسانية على المناقشات السياسية وتجنب وقوع كارثة بالحرص على استمرار المليارات من المساعدات إلى الدولة التي تحكمها طالبان". وأضافت خلال توقفها في بروكسل: "ليس لدينا ما يكفي من المال للدخول إلى عام 2022 ما نطلق عليه قطاع العمل الإنساني في أفغانستان يحتاج إلى 4.4 أربعة مليارات دولار للأشهر الـ 12 المقبلة للقيام باستجابة شاملة وبالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي نحتاج إلى 2.6 مليار للقيام بالحد الأدنى الذي نحتاج إلى القيام به في عام 2022".
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