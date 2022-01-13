اليابان تحذر مواطنيها من هطول كثيف مرتقب للثلوج

حذرت السلطات اليابانية، الخميس، المواطنين من هطول كثيف للثلوج على بعض الأجزاء الشمالية والغربية للبلاد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن تثاقط الثلوج قد يسبب أعاصير ثلجية تنذر بالكثير من حوادث السير.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" إن 25 سنتيمترًا من الثلوج تراكمت خلال ثلاث ساعات في المناطق الجبلية بمقاطعتي "نجانو" و"نيجاتا".

وتوقعت أن تصل تراكمات الثلوج إلى 70 و80 سنتيمترًا، غدًا الجمعة، في المقاطعتين ومقاطعات أخرى.