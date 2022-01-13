أنطونوف: التهديدات الأمريكية لا تُخيف موسكو

أنطونوف: التهديدات الأمريكية لا تُخيف موسكواعتبر سفير روسيا في واشنطن يوري أنطونوف أن التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات شخصية ضد أعضاء القيادة الروسية استفزازية ولا تخيف موسكو.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن انطونوف قوله اليوم “إن مشروع العقوبات الذي صاغه المشرعون الأمريكيون ضد القيادة العليا الروسية استفزازي وعقيم ولا يخيفنا”.

وأوضح انطونوف أن هذه التهديدات محاولة للتأثير على روسيا على خلفية المفاوضات الجارية بشأن الضمانات الأمنية وقال: “حان الوقت لكي تتخلى واشنطن عن التهديدات لأن خيارنا هو بناء علاقات براغماتية متساوية بين الدولتين” مشيراً إلى أن بلاده تنتظر رداً خطياً مفصلاً من واشنطن وحلفائها على مقترحاتها بشأن الأمن.

وجدد أنطونوف تأكيدات بلاده بعدم وجود خطط روسية لغزو أوكرانيا واصفاً المزاعم الغربية حيال ذلك بأنها “وليدة خيال مريض”.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي اقترحوا فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الحكوميين الروس في حال حدوث تصعيد للوضع حول أوكرانيا.

وعقدت روسيا مع الولايات المتحدة وحلف الناتو جولتين من المفاوضات في جنيف وبروكسل خلال الأيام الماضية بشأن الضمانات الأمنية ومن المنتظر أن ترد الولايات المتحدة بشكل كتابي على مقترحات روسية بهذا الخصوص.