أخبار اليمن : لمرضى القلب والسكري.. احذروا هذا المشروب به سم قاتل

لمرضى القلب والسكري.. احذروا هذا المشروب به سم قاتلأكدت دراسة حديثة أن هناك مخاطر صحية شديدة جراء الإقبال على تناول مشروبات الصودا المنخفضة السعرات الحرارية والتي تباع في الأسواق باسم "دايت"، مشيرة إلى أن هذا النوع من المشروبات التي تحتوي على الصودا، مع مرور الوقت، قد تؤدي إلى فتح الشهية، والإقبال على تناول الأطعمة الحلوة وبالتالي زيادة السعرات الحرارية التي تدخل الجسم.

وحذرت الدراسة، التي نشرتها مجلة "نيوتريشن أوبيسيتي" Nutrition Obesity، الأشخاص من تناول صودا الدايت خاصة الذين يعانون من السمنة، بصفتهم حساسين بشكل خاص للرغبة الشديدة في تناول الطعام المرتبطة بالمحليات الصناعية.

واعتمد الباحثون في الدراسة على 72 شخصًا متطوعًا لمعرفة مدى استجابة أدمغتهم لصور الأطعمة التي تحتوي على السعرات الحرارية العالية، وذلك بحسب ما يوضحه فحص التصوير بالرنين المغناطيسي لمناطق الدماغ المرتبطة بالرغبة الشديدة في تناول الطعام والسكريات.

ومن خلال فحص الأشخاص البالغين الذين شاركوا في الدراسة، وتناولوا أحد المشروبات الثلاثة وهي الماء أو مشروب سكري أو مشروب مُحلى بالسكرالوز وهو مُحلي صناعي خالي من السعرات الحرارية، قام الباحثون بقياس هرمونات الأشخاص الذين تطوعوا لإجراء الدراسة، ولاحظوا مقدار تناولهم لوجبة غذائية بعد تناول تلك المشروبات، واكتشفوا أن تناول المشروبات الـ"دايت" زاد من رغبة النساء المشاركات والمشاركين المصابين بالسمنة في تناول الطعام.

ولاحظ الباحثون إشارة خاصة ملفتة في مناطق الدماغ المرتبطة بسلوك السعي للحصول على المكافأة استجابة لصور الطعام المختلفة، وذلك بالمقارنة مع وقت تناولهم المشروبات السكرية.

ويحذر الأطباء وخبراء التغذية من أن هناك الكثير من الأشخاص يقبلون على شراء هذا النوع من المشروبات الغازية، منخفضة السعرات الحرارية، ويربطون بينها وبين النظام الصحي الغذائي، وتكون جزء أساسي من يومهم، على الرغم من أنها محلاة بمواد صناعية، محذرين من تناول المشروبات الغازية الـ"دايت" خاصة لمرضى القلب والسكر، حيث إنها جزأ لا يتجزء من السعرات الحرارية الداخلة للجسم.

ونصح الأطباء وخبراء التغذية من عدم الانخداع لأن بعض المحليات الصناعية خطير وقد يتسبب في العديد من الأضرار من بينها الصداع والغثيان وزيادة الوزن وأمراض السرطان.