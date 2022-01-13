وفاة المفكر السعودي علي الهويريني

بعد صراع مع المرض، توفي المفكر السعودي علي الهويريني، الخميس، عن عمر 76 عاما، حسبما أعلن ابنه على "تويتر".

وكتب نجل الهويريني: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، والدي علي الهويريني في ذمة الله. الصلاة عليه في جامع الراجحي غدا بعد صلاة الجمعة. إنا لله وإنا اليه راجعون".

ويعد الهويريني أحد أبرز المفكرين السعوديين المعاصرين، كما أن له مساهمات قوية في الشعر والإخراج والتمثيل.

والهويريني، المولود في 19 مايو 1945، هو أول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود.