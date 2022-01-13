تونس تعلق صلاة الجمعة يومى 14 و21 يناير لمكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وشددت الوزارة -فى بيان اليوم الخميس- على وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائيّة المنصوص عليها فى بروتوكول حفظ الصحّة بالمعالم الدينيّة والمتمثلة فى أظهار جواز التلقيح، والوضوء بالبيت، وإحضار السجّاد الخاص، وارتداء الكمّامات، والالتزام بالتباعد، موضحة أن هذه القرارات دخلت حيّز التنفيذ انطلاقا من اليوم وهى قابلة للتعديل وفقًا لتطوّر الوضع الصحّى.

ودعت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بما ستُصدرَهُ السلطات الجهويّة من منشورات خاصّة بكلّ ولاية، مشيرة إلى أن هذه القرارات تأتى وفقا للبيان الصّادر عن رئاسة الحكومة أمس.