جدة - نرمين السيد - وشددت الوزارة -فى بيان اليوم الخميس- على وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائيّة المنصوص عليها فى بروتوكول حفظ الصحّة بالمعالم الدينيّة والمتمثلة فى أظهار جواز التلقيح، والوضوء بالبيت، وإحضار السجّاد الخاص، وارتداء الكمّامات، والالتزام بالتباعد، موضحة أن هذه القرارات دخلت حيّز التنفيذ انطلاقا من اليوم وهى قابلة للتعديل وفقًا لتطوّر الوضع الصحّى.
ودعت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بما ستُصدرَهُ السلطات الجهويّة من منشورات خاصّة بكلّ ولاية، مشيرة إلى أن هذه القرارات تأتى وفقا للبيان الصّادر عن رئاسة الحكومة أمس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس تعلق صلاة الجمعة يومى 14 و21 يناير لمكافحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.