البيت الأبيض: نشر ألف عامل صحى عسكرى لمواجهة متحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول فى البيت الأبيض إن فرقا مكونة من 7 إلى 25 ممرضة وطبيبا عسكريا وأفراد آخرين سيبدأ وصولها إلى ولايات ميتشغان ونيوجيرسى ونيومكسيكو ونيويورك وأوهايو ورود أيلاند، الأسبوع المقبل لدعم غرف الطوارئ، والسماح لموظفى المستشفيات فى الاستمرار فى تقديم الرعاية الأخرى، بحسب "رويترز".

وكان من المقرر أن يعالج بايدن استجابة إدارته لكوفيد 19 مع وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ومدير إدارة الطوارئ الفيدرالية دين كريسويل صباح اليوم.

قال كريسويل إن الولايات الأخرى قد تحتاج على الأرجح إلى تعزيزات من الأطباء والممرضات الفيدراليين للمساعدة فى مواجهة كوفيد 19 والرعاية الأخرى، فى الوقت الذى تضرب البلاد موجة من متحور أوميكرون البلاد.

ومنذ يوليو، نشرت إدارة الرئيس بايدن فرقا أخرى فيدرالية لمكافحة متحور دلتا.

وفى ديسمبر وجه بايدن أوستن بتجهيز 1000 من القوات الطبية الأخرى وأرسل أكثر من 100 فرد طبى فيدرالى إلى أريزونا وإنديانا وميشيجان ونيو هامبشاير وفيرمونت وويسكونسن.