نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والتعاون فى الدوري السعودي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والتعاون فى الدوري السعودي لكرة القدم، حيث إن هناك العديد من الجماهير ومشجعي الفريقين ينتظرون هذه المباراة بشدة والتى ستكون من أقوى المباريات فى الجولة السابعة عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لأن كل من الفريقين يرغب فى الفوز على الأخر لحصد الثلاث نقاط الخاصة بالمباراة وارتفاع مركزة فى جدول الترتيب.

مباراة الهلال والتعاون فى الدوري السعودي

يبدأ نادى الهلال السعودي المباراة فى حالة قوة وخاصة بعد ما ارتقى إلى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، وفى هذا الموسم خاض الهلال 15 مباراة فاز فيهم فى 7 مباريات بينما تعادل فى ستة مباريات وخسر فى مباريتين ولدية مباراة واحدة مؤجلة فى الدوري.

بينما يأتي نادي التعاون السعودي فى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، وخاض التعاون 16 مباراة استطاع الفوز فى اربعة مباريات وتعادل فى خمسة مباريات بينما خسر فى سبع مباريات.

التشكيل المتوقع للفريقين

من المتوقع إن يبدأ المدير الفنى لنادى الهلال السعودي المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

في خط الدفاع: ناصر الدوسري ــ محمد البريك ــ علي البليهي ــ محمد جحفلي

خط الوسط: سلمان الفرج ــ جوستافو كويلار ــ لوسيانو فييتو

فى خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز ــ ماتيوس بيريرا ــ سالم الدوسري

بينما من الممكن إن يكون التشكيل المتوقع لنادى التعاون السعودي كالأتي:

حراسة المرمي: كاسيو أنجوس

خط الدفاع: ياسين برناوي، اياجو سانتوس، نواف الصبحي، حسن كادش.

فى خط الوسط: سميحان النابت، سيدرك أميسي، محمد بوسبعان، عبدالله الجوعي، عبدولاي ساني.

فى خط الهجوم: ليندر تاومبا.

موعد مباراة الهلال والتعاون فى الدوري السعودي

ستقام المباراة بين الفريقين فى مساء يوم السبت الموافق 15 يناير 2021 وستلعب على استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستنقل المباراة على قناة ssc الرياضية وهي أحد القنوات التى لها حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين فى المملكة والشرق الأوسط.