نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وماهي معدلات القبول الموازي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها مع حضراتكم الان حيث تزايد إلى حد كبير البحث وراء التعرف على اجدد تفاصيل خطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تم التأكيد على ان إمكانية طرحها اون لاين عبر موقع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية بعدما تم الاعلان مؤخراً عن معدلات القبول الموازي

نتائج القبول الموازي 2021/2022

تم الاعلان مؤخراً على ان نتائج القبول الموازي بالعراق تم الإعلان عنها من خلال تفعيل رابط إلكتروني بإمكانك الآن جميع الطلاب استخدامه لإجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بعدما تم الانتهاء من أعمال رصد طلبات جميع الطلاب والطالبات والإعلان عن امكانية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم على ان كافة نتائج القبول الموازي قد تم الانتهاء من أعمال اعلانها على أتم وجه ممكن بعدما تم الإعلان على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة من ضمنهم نحو 3454 طالب وطالبة من الطلاب المقبولين بالقبول الموازي عن الأعوام الماضية، على الفور بدأ عليه مؤشرات البحث على جوجل بالتزايد بشكل وبصورة ملحوظة من أجل الحصول على تلك النتائج التي نستعرض مع حضراتكم الان خطوات وطرق إجراء للاستعلام عنها أون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق

بامكانكم بمنتهي السهولة اجراء اعمال الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تم الإعلان عنها بمنتهى السهولة أمام طلاب وطالبات جميع المحافظات العراقية وذلك على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

الخطوة الثانية اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

تسجيل رقم الامتحاني واسم المحافظة بالايقونة المخصصة لها

النقر على خانة عرض الدرجات على ان تكون على الفور امامكم النتائج بالحال

علماً على ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد نشرت كذلك نتائج القبول الموازي عبر موقع نتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية لتسهيل إمكانيات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين