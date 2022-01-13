عاجل:- القنوات الناقلة لمواجهة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو اليوم 13/1/2022 على استاد الملك فهد

القنوات الناقلة لمواجهة أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بيلباو، يخطف كلاسيكو الرياض أنظار العالم اليوم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي يجمع أتلتيكو مدريد مع أتليتيك بلباو، حيث تقام المباراة على ستاد الملك فهد الدولي ومع ذلك، قد لا يعود الاهتمام بالكلاسيكيات كالماضي مثل ما تحظى به خلال ثلاث سنوات الماضية، لكنها ستبقي واحدة من أقوي المباريات التي لا تمل منها في كرة القدم، وهذا بصرف النظر عن نجوم بعض أبرز النجوم، حيث أصبح أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو منصتين يمكن أن تزدهر فيهما بعض أفضل المواهب الشابة في العالم، سوف نستعرض لكم أهم القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، ومعلومات حول القناة التي يتم بث عليها كأس السوبر الإسباني 2022 بشكل عام.

حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني 2022

تعتبر القنوات التي تبث مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو مهمة لكثير من عشاق الرياضة ومحبي متابعة منافسات كأس السوبر الإسباني التي تجمع الفريقين على أرض محايدة في مملكة المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة الرياضة السعودية بيع تذاكر المباراة بعد فترة وجيزة من عرضها لأن المباراة لها جمهور كبير وواسع في الوطن العربي، جدير بالذكر أن هناك الكثير من القنوات الفضائية التي حصلت على حقوق بث كأس السوبر الإسباني 2022، ومن أهمها:

القنوات الرياضية السعودية SSC. القناة البولندية TVP Sport. القناة البولندية Eleven Sports 1. وبالإضافة إلى قناة سبورت 1 التشيكية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو

تردد قناة ssc علي نايل سات:

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة SSC بجودة HD علي نايل سات:

التردد: 12562

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد القناة البولندية TVP Sport:

القمر الصناعي: هوت بيرد.

التردد: 10834.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

هذ ا ومن المقرر على ان تذاع المباراة عند تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة لتعرض بتوقيت المملكة العربية السعودية عند تمام العاشرة مساءً عبر الترددات والرموزالسابق لنا ذكرها امام حضراتكم باعلي معدل من الوضوح