استهداف السفارة الأمريكية في بغداد
تعرضت السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد لاستهداف صاروخي.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" نقلاً عن مراسلها، أن "المنظومة فعلت بعد تعرض السفارة إلى هجوم صاروخي".
وبحسب معلومات متضاربة من مصدرين أمنيين، فإن "الهجوم كان بطائرة مسيرة، وآخر يتحدث عن قصف بصواريخ (كاتيوشا)".
وبثت "روسيا اليوم" مقطع فيديو مصور للحظة تفعيل منظومة الدفاع الجوي C-RAM في السفارة الأمريكية ببغداد.
وأشارت إلى معلومات عن استهداف السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.
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