أخبار اليمن : طيران العدوان يستهدف مأرب والبيضاء بـ30 غارة

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طيران العدوان يستهدف مأرب والبيضاء بـ30 غارة

كثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الهستيرية على مأرب والبيضاء، مستهدفاً المنازل والمزارع والأحياء السكنية. طيران العدوان يستهدف مأرب والبيضاء بـ30 غارةكثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الهستيرية على مأرب والبيضاء، مستهدفاً المنازل والمزارع والأحياء السكنية. وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان استهدف بـ12 غارة مديريتي الوادي والجوبة، و4 غارات مديرية صرواح، و4 غارات مديرية حريب بمأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 9 غارات على مديرية السوادية، وغارة على مدينة البيضاء. وندد المصدر باستمرار شن العدوان غارات على المناطق الآهلة بالسكان واستهداف المدنيين والأعيان المدنية وتدمير البنية التحتية ومقدرات البلاد في ظل صمت دولي وأممي معيب.

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