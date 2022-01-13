بلينكن: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية مزعزعة للاستقرار

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأمريكى، اليوم الخميس، فى مقابلة مع "MSNBC" إن بيونج يانج لم تستجب لمبادرات واشنطن الدبلوماسية، بحسب "رويترز".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة وحلفاءها يركزون بشدة على التأكد من أنهم فى مأمن ومن تداعيات النشاط الصاروخى لكوريا الشمالية.

وقبل يومين، أعلن الجيش الكورى الجنوبى أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا حلق بسرعة قصوى تبلغ 10 ماخ.

وعقب الإعلان، كشفت إدارة الطيران الفيدرالى الأمريكية، الثلاثاء أن عمليات الإقلاع فى بعض المطارات الواقعة غربى البلاد توقفت بشكل مؤقت.

وقالت فى بيان: "كإجراء احترازى" أوقفت إدارة الطيران بشكل مؤقت عمليات المغادرة فى بعض المطارات على امتداد الساحل الغربى ليل يوم الاثنين.

وأضاف البيان أن جميع العمليات تم استئنافها فى أقل من 15 دقيقة، مشيرا إلى أن إدارة الطيران تتخذ بشكل دورى إجراءات احترازية.

عندما سئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، بشأن الإطلاق الصاروخى الكورى الشمالى أجابت: "أعتقد أنه كانت هناك 15 دقيقة توقف على الأرض وهم فعلوا ذلك من منطلق الحذر الشديد".