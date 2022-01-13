ألمانيا: معظم مرضى كورونا في العناية المركزة غير ملقحين

أشارت بيانات نشرتها جمعية الرعاية المركزة في ألمانيا إلى أن معظم مرضى كوفيد-19 الخاضعين للرعاية المركزة بمستشفيات البلاد، لم يتم تطعيمهم ضد كورونا.

وأظهرت البيانات التي نشرت اليوم الخميس أن "62 بالمئة من مرضى الرعاية المركزة الذين عرفت حالة لقاحهم لم يحصلوا على أي جرعات تحميهم من كورونا".

ويمثل غير المحصنين باللقاح نحو ربع السكان في ألمانيا ونحو 10 بالمئة فقط حصلوا على لقاحهم جزئيا بينما حصل 28 بالمئة على اللقاح كاملا وفقا للجمعية.

ووافقت لجنة استشارة اللقاح المستقلة على تقديم الجرعات المعززة للأطفال والمراهقين من سن 12 حتى 17 عاما.

وقالت اللجنة إن "الأطفال في هذه المرحلة العمرية يجب أن يحصلوا على لقاح "فايزر" و"بيونتيك" على الأقل بعد 3 أشهر على آخر جرعة من لقاحهم".

وتشهد ألمانيا زيادة مستمرة في عدد الحالات في الأسابيع الأخيرة مدفوعة بالمتحور "أوميكرون".

وسجل معهد روبرت كوخ 81417 إصابة مؤكدة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، و316 وفاة بسبب فيروس كورونا.

وقال كارل لاوترباخ وزير الصحة للنواب الخميس إنه يعتقد أن اللقاح الإجباري للجميع "أسرع وأكثر الطرق أمنا للخروج من الجائحة".