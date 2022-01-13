بريطانيا تخفض فترة عزل كورونا إلى 5 أيام

أعلن مسؤولون بريطانيون اليوم الخميس أن فترة العزل الذاتي للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بكوفيد-19 في بريطانيا ستقل بداية من الأسبوع المقبل إلى خمسة أيام كاملة بدلا من سبعة.
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وقال وزير الصحة ساجد جاويد اليوم الخميس، إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن معدل دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد بدأ في التباطؤ.
وأضاف جاويد أمام البرلمان أن "البيانات الرسمية تشير إلى أن ثلثي الأشخاص لا يصبحوا معديين بعد ثبوت إصابتهم بكوفيد" وأوضح أيضا أنه "بدءا من يوم الاثنين، يمكن للمصابين الخروج من العزل بداية من اليوم السادس، بعد فحصين سلبيين اثنين".
وحث جاويد الناس على الاستمرار في الفحص الذاتي للفيروس، "لنتمكن من استعادة الحريات في هذه البلاد بينما نحافظ على سلامة الجميع".
وحاليا، يمكن خروج المصابين من العزل الذاتي بعد 7 أيام إن جاءت نتيجة فحصهم سلبية في اليومين السادس والسابع.
وشهدت المملكة المتحدة أعدادا قياسية من الحالات اليومية المؤكدة في عيد الميلاد والعام الجديد، تجاوزت 200 ألف إصابة في بعض الأيام، بينما ينتشر المتحور "أوميكرون" بشكل أسرع.
وتضررت الصناعات من التجزئة إلى التعليم والبنية التحتية كالنقل العام وخدمات البريد بشكل بالغ بعد إصابة العشرات من العاملين واضطرارهم الخضوع للعزل.
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