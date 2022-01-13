أخبار اليمن : مرور إب لـ"سائقي المركبات": احذروا نقيل سمارة

دوت الخليج -

مرور إب لـ"سائقي المركبات": احذروا نقيل سمارة

حذرت إدارة مرور محافظة إب السائقين ومستخدمي الطريق من تدني مستوى الرؤية في نقيل سمارة خلال هذه الأيام بسبب العوامل الطبيعة المؤثرة "الضباب الكثيف ورذاذ الأمطار". مرور إب لـ"سائقي المركبات": احذروا نقيل سمارةحذرت إدارة مرور محافظة إب السائقين ومستخدمي الطريق من تدني مستوى الرؤية في نقيل سمارة خلال هذه الأيام بسبب العوامل الطبيعة المؤثرة "الضباب الكثيف ورذاذ الأمطار". ودعت إدارة مرور إب في بيان، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات والالتزام بقواعد السلامة المرورية نتيجة انخفاض مستوى الرؤية في المناطق المرتفعة. وأكدت أن الالتزام بقواعد المرور خلال الأحوال الجوية المتقلبة سيسهم في الحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات.

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