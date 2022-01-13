إصابة طفلة وامرأة فى هجوم صاروخى على المنطقة الخضراء ببغداد

جدة - نرمين السيد - وقالت الخلية فى بيان: "فى عمل إرهابى جبان، تعرض السكان الأبرياء فى المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التى تتحمل قوات الأمن العراقية مسؤولية حمايتها إلى هجوم بواسطة عدد من الصواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبى العاصمة".

وأوضح المصدر أن الهجوم "أدى إلى إصابة طفلة وامرأة بجروح، وسقط أحد هذه الصواريخ فى مدرسة إيلاف داخل المنطقة ذاتها".

وتابع: "قوات الأمن تعمل الآن على التأكد من الإصابات والأضرار، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".

وكان مسؤولان عسكريان عراقيان قالا إن صاروخى كاتيوشا على الأقل أطلقا على السفارة الأمريكية فى بغداد، التى تقع داخل المنطقة الخضراء.

وأوضح المسؤولان أن الصاروخين أسقطا قبل وصولهما إلى مجمع السفارة، دون حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.