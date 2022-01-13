المخابرات البريطانية تحذر من عميل صينى نشط داخل البرلمان

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية إنه تم إرسال خطاب إلى النواب من قبل رئيس مجلس العموم ليندساى هويل الذى قال إن امرأة "شاركت فى أنشطة نيابة عن الحزب الشيوعى الصينى، مع الأعضاء هنا فى البرلمان".

وقال إنها منخرطة فى المجموعة البرلمانية الصينية التى تم حلها الآن فى بريطانيا.

وطرح زعيم حزب المحافظين، إيان دنكان سميث، الذى فرضت الصين عقوبات عليه بسبب معارضته لمعاملة الإيجور، الخطاب فى مجلس العموم يوم الخميس.

وقال سميث إن رئيس مجلس النواب أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى النواب.. مضيفا "أفهم أن إم أى 5 قد اتصلت بالسيد الرئيس وهو الآن يحذر أعضاء البرلمان من وجود أحد عملاء الحكومة الصينية نشطاً هنا فى البرلمان يعمل مع عضو فى البرلمان."

ومضى قائلاً: "أقول، بصفتى عضوًا فى البرلمان تمت معاقبته من قبل الحكومة الصينية، فإن هذه مسألة تثير قلقًا بالغًا". وطلب سميث من الحكومة الإدلاء ببيان بشأن هذه المسألة.

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس البرلمان: "رئيس مجلس النواب يأخذ أمن الأعضاء والعملية الديمقراطية على محمل الجد، ولهذا أصدر هذا الإشعار بالتشاور مع الأجهزة الأمنية. ليس هناك أى تعليق آخر على هذه المسألة."

بينما قالت وزيرة الداخلية بريتى باتيل: "أعلم أنه سيكون مقلقًا للغاية بالنسبة للكثيرين أن فردًا شارك عن قصد فى أنشطة التدخل السياسى نيابة عن الحزب الشيوعى الصينى قد استهدف البرلمانيين."

وأضافت: "عند الضرورة، يتم دائمًا اتخاذ إجراءات متناسبة للتخفيف من هذه التهديدات، وذلك بفضل وكالاتنا الاستخباراتية والأمنية الرائدة عالميًا."