قصر باكنجهام يعلن تخلى الأمير أندرو عن مهامه الملكية

جدة - نرمين السيد - جاءت هذه الخطوة بعدما فشل محامو أندرو فى إقناع قاض أمريكى برفض دعوى قضائية ضده تتهمه بارتكاب انتهاكات جنسية.

وتتهم سيدة أمريكية تدعى فرجينيا جوفرى، الأمير أندرو، بالاعتداء الجنسى عليها فى 3 مناسبات مختلفة، ورفعت قضية ضده أمام المحكمة الجزئية الأمريكية فى مانهاتن، أكدت خلالها أن الأمير أندرو اعتدى عليها جنسيا وضربها قبل نحو عقدين عندما كان عمرها 17 عاما.

وقالت جوفرى، التى كان اسمها فى السابق فرجينيا روبرتس، فى بيان "أُحمل الأمير آندرو المسؤولية عما فعله بى".

وتابعت "أصحاب السلطة والمال ليسوا بمنأى عن تحمل مسؤولية أفعالهم، أتمنى لو ترى الضحايا الأخريات أن بالإمكان ألا نعيش فى صمت وخوف، واستعادة الحياة بالإفصاح وطلب العدالة".

والأمير آندرو صاحب الـ61 عاما، كان من أبرز الشخصيات ذات الصلة برجل الأعمال الأمريكى جيفرى إبستين، الذى وجه إليه القضاء فى نيويورك عام 2019 اتهامات باستغلال عشرات النساء والفتيات جنسيا لصالح مسؤولين كبار.