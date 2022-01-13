ملكة بريطانيا تعفى ابنها الأمير أندرو من مهامه الملكية والعسكرية

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أعلنت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية، إعفاء الأمير أندرو، من مهامه الملكية والعسكرية، في بيان ملكي صادر عن الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، على خلفية الدعوى المدنية المتعلقة بالاعتداء الجنسى التى رفعتها فيرجينيا جوفري ضده في نيويورك.
ونشرت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بياناً تعلن من خلاله الملكة إليزابيث اعفاء ابنها الأمير أندرو من مهامه العسكرية والملكية.
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