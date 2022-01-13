شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 وموعد صرف المعاش للمستحقين

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم قبول عدد من الطلبات المقدمة إليهم بشأن استحقاق معاش الضمان المطور وصدور نتائج الأهلية لهم، على أن يتم الصرف الشهر التالي من تاريخ قرار الطلب، فيما تسعى الوزارة إلى توحيد موعد صرف الضمان الاجتماعي سواء للمستفيدين السابقين أو الجدد، كما أوضحت الوزارة بالنسبة للدفعة الذين صدرت لهم الأهلية اليوم سوف يتم إيداع المعاش لهم خلال الأسبوع المقبل.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

يشترط الجنسية السعودية والإقامة بشكل كامل في المملكة ويستثنى من ذلك المرأة غير السعودي المتزوجة من سعودي والأرملة والمطلقة الأجنبية التي لديها أبناء سعوديين، وأبناء المطلقة والأرملة السعودية من رجل غير سعودي، وأيضاً ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللواتي لديهن بطاقات التنقل.

ألا يتجاوز الشخص عائل الأسرة الحد المانع وهو 1100 ريال ونصيب كل فرد من أفراد الأسرة التابعين 550 ريال.

ألا يمتلك الشخص أصولاً ذات مبلغ مرتفع.

لابد من استيفاء المتطلبات التي تخص خدمة الصحة والتعليم للأبناء بجانب الالتزام بالبرامج التدريبية المخصصة لأفراد الأسرة القادرين على العمل.

توفر حسن السير والسلوك وألا يكون مقيم في دار الإيواء تحت رعاية الدولة.

إذا كان أحد أفراد الأسرة يقيم خارج المملكة بهدف الدراسة فهذا لا لايؤثر على معاش الضمان الاجتماعي المطور.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

أفادت وزارة الموارد البشرية اليوم أنها أرسلت رسائل نصية لدفعة جديدة من مستحقي المعاش ممن صدرت لهم نتائج الأهلية أي تم قبول طلباتهم، فيما تحدد موعد الصرف الأسبوع المقبل إن شاء الله، موضحة أن الصرف يتم بعد مرور 30 يوماً من تقديم الطلب.

وفي هذا السياق أوضحت الوزارة أن الأشخاص الذين لم تتم لهم الأهلية أو قد رفضوا فعليهم التقديم من جديد، حيث لا تتم دراسة نفس الطلب مرتين ولابد معرفة سبب الرفض وإزالته وتقديم طلب جديد.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور