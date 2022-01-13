نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الامتحاني الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 من موقع dirasat-gate.org وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة برقم الامتحاني الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها مع حضراتكم الان فى ظل ارتفاع مؤشرات البحث على جوجل الى حد كبير وملحوظ لاجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي للقبول فى جميع الجامعات الاهلية والحكومية التي تم الاعلان عن نسب حد ادني معينة بامكان الطلاب من خلالها اتمام التسجيل على القبول الموازي عليها

برقم الامتحاني الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

اعلنت مؤخراً وزارة التربية والتعليم العراقية على نتائج القبول الموازي وذلك على مستوي عموم المحافظات العراقية وذلك بعدما تم قبول نحو 22 الف طالب وطالبة من بينهم 3500 طالب وطالبة من الاعوام الماضية، على ان تفعل وزارة التربية والتعليم العراقية رابط الكتروني بامكان جميع الطلاب استخدامه لاجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بعدما تم نشر وزارة التعليم والبحث العلمي معدلات القبول الموازي فى جميع التخصصات المطروحة على كافة الجامعات العراقية، على غرار هذا الامر بدءت مؤشرات البحث على جوجل تتزايد الى حد كبير وراء الحصول على الرابط المفعل بشكل خاص للحصول على نتائج القبول الموازي بالعراق الذي سنبدأ الان فى استعراضه سوياً من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021

نتابع مع حضراتكم الان نتائج القبول الموازي بالعراق المفعل بشكل خاص وبصورة الكتروني لمساعدة جميع الطلاب والطالبات على الحصول على نتائج القبول الموازي بالعراق، على النحو التالي:-

الخطوة الاولي:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي من هنا

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق

الخطوة الثالثية:- البدء فى ادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

الخطوة الاخيرة القنر على خانة عرض النتائج حتي تكون على الفور النتائج معلنة

هذا ومع العلم على ضرورة تطابق المعايير والشروط المطلوبة للقبول الموازي بالعراق التي جاءت من ضمنها ان يكون الحد الادني المطلوب لكل كلية متطابق مع كل طالب وطالبة داخل جميع المحافظات العراقية، عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم على مدار الايام القادمة طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق اون لاين