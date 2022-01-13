نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور 1443 عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور، رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي من أهم الأمور التي يبحث عنها كل راغب في معاش الضمان المطور. هذا الأخير أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لكل المواطنين الذين يحتاجون إلى الإعانة المادية التي تقدمها حكومة المملكة. نخص بالذكر الأسر التي تعاني من ضعف الدخل ولا تستطيع توفير كل المتطلبات الضرورية من أجل عيش حياة كريمة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الضمان الاجتماعي المطور تسجيل هو خدمة تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية. ومن خلالها يستطيع كل المواطنين السعوديين أن يحصلوا خدمات النظام من خلال منصة الحماية والدعم التي وضعتها الوزارة المعنية لأجل النظام المستحدث. وسيتم نقل المستخدمين الجدد ممن قاموا بعملية تسجيل الضمان الاجتماعي للانضمام لها من أجل العمل بالنظام الجديد، سنتحدث اليوم عن تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور

تجدر الإشارة لكل الراغبين في رابط تسجيل جديد الضمان الاجتماعي. بأن مجلس الوزراء بالمملكة قد صادق على نظام الضمان الاجتماعي الجديد في العام الماضي. وهذا ضمن خطة ممنهجة لتطوير الدعم الذي تقدمه حكومة المملكة للأسر المحتاجة. ويسعى النظام إلى إخراج أفراد لهم فعالية في المجتمع. ويتم بموجب ذلك تقسيم المستفيدين إلى فئات منهم القادرين على العمل الذين يتم تأهيلهم وغير قادرين.

علاوة على ذلك، فإن القيام بعملية تسجيل جديد الضمان الاجتماعي . يستلزم توفر مجموعة من الشروط في كل المتقدمين السعوديين، والتي من دونها لا يمكنهم الاستفادة ولا حتى التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. من أبرز الأمور المطلوبة هي الجنسية السعودية لكل متقدم، كما يلزم أن يكون مقيما بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

شروط تقديم الضمان المطور

كما سبق وذكرنا لكم، هناك مجموعة من الأمور التي ينبغي توفرها في كل مواطن يحرص على تسجيل الضمان الاجتماعي. والتي أقرتها حكومة المملكة من أجل أن يتم صرف الدعم لمستحقيه. أول وأهم شرط هو الجنسية السعودية لكل المتقدمين، ولكن يستثنى من هذا الشرط: زوجة السعودي. الأرملة والمطلقة التي تعيل أبناء سعوديين، وكذلك المعاقين والأيتام وكبار السن. على أن تكون لهم بطاقات تنقل سارية المفعول.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، يجب أن يكون المتقدم إلى الضمان المطور تسجيل أن يكون مقيما بصفة دائمة في المملكة. وأن يكون دخله أقل من أدنى حد لمعاش الضمان المطور. كذلك يجب أن تنطوي عليه كل شروط ومعايير امتلاك الثروة واستعمالها التي تحددها الوزارة المعنية. وأن يقدم طلبات كل من: التأهيل، الصحة، بالإضافة إلى الخدمة المجتمعية الخاصة به.

كذلك، لا بد من أن نوضح نقاطا هامة فيما يتعلق بشروط الضمان الاجتماعي المطور تسجيل. وهو أنّ المستفيد من الضمان لا يستطيع أن يحصل على دعم الضمان المطور مرتين. كما أنه لا يجب أن يؤثر غياب أحد أفراد الأسرة عن المدينة على الاستحقاق، وعلاوة على ذلك فإنه يمنح للأسر السعودية حق اختيار العائل الخاص بها إن كان ربّ الأسرة مريضا أو عجزا أو انتفت أهليته.

طريقة التسجيل في الضمان المطور

علاوة على ذلك، فإنه حسب وزارة الموارد البشرية السعودية يستطيع مستوفي شروط تسجيل الضمان الاجتماعي. أن يحصلوا على الدعم من خلال تقديم الطلب من خلال البوابة الخاصة ببرنامج الضمان الاجتماعي المطور. وهذا بوضع كل البيانات المطلوبة مع إرفاق مستندات مقدم طلب الضمان المطور تسجيل، وسيتم الرد عليه بعد دراسة الملف، ويمكنه القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية. ينقر المتقدم على زر “تسجيل جديد”، في حال لم يكن مسجلا من قبل. يتعين على المواطن عليه إدراج البيانات المطلوبة بدقة، ويشمل هذا الهوية الوطنية وكذلك تاريخ الميلاد ورقم الهاتف الخاص به. ثم يدرج رمز التحقق الظاهر في الصورة، وينقر على الإقرار ويوافق على كافة الشروط والأحكام. يدرج الوثائق والمستندات المطلوبة إلكترونيا، ثم يقوم بإرسالها، وبهذا يكون قد استكمل عملية تسجيل الضمان الاجتماعي المطور.

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال، لقد تحدثنا عن موضوع كثر البحث عنه من طرف مواطني السعودية. وهو تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور المتاح لكل راغب في الضمان المطور تسجيل، وذلك عبر اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي ذكرناها لكم. مع الشروط الواجب توفرها في كل المتقدمين، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق.