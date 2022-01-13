Now…القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال اليوم الخميس 13 يناير 2022

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال، واحدة من اقوي مباريات كأس رابطة الأندية يشهدها ملعب الأنفيلد، حيث يلتقي الفريقين بعد لحظات في مباراة قوية وحاسمة، ونجد بحث مكثف وبصورة ملحوظة من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، في محاولة للوصول الي تردد القنوات المجانية الناقلة لأحداث المباراة، حيث إن العديد من محبي كرة القدم لديهم رغبة واسعة في مشاهدة هذة المباراة ولكن قنوات محدودة للغاية من الممكن أن تنقلها، وقد تم تأجيل المباراة لمدة اسبوع بطلب من فريق ليفربول، وقد كان موعد المباراة الرسمي يوم الخميس الماضي، وفور الإبلاغ عن عدد متزايد من إصابات فيروس كورونا المستجد بالفريق، تم تأجيل المباراة حتي اليوم الخميس 13 يناير، وسوق نوضح لكم عبر موقعنا ثقفني مزيد من التفاصيل بشأن موعد المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال

نكشف لكم عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال، والتي تغيب عنها كلا من محمد صلاح وساديو ماني، وكذلك نابي كيتا ولذلك قد يؤثر ذلك علي الفريق وقدراتة علي الاستحواذ داخل الملعب اليوم، خاصة أن اللاعبين السابق ذكرهم تغيبوا نتيجة مشاركتهم بكأس الأمم الإفريقية، وقد أشارت العديد من التقارير بأن قناة be in SPORTS premium سوف تنقل المباراة اليوم،

تردد قناة بي إن سبورت be in SPORTS HD 1

التردد 11013.

الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال

من المقرر أن تقام المباراة اليوم الخميس 13 يناير 2022 في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، أما بالنسبة لسكان المملكة العربية السعودية يمكنهم متابعة المباراة في تمام 22:45 بتوقيت المملكة، اما سكان الجزائر و تونس يمكنهم مشاهدة المباراة في تمام الساعة التاسعة الا ربع، ونتمني لكم مشاهدة ممتعة وتشجيع قوي للفريق المميز لديكم.

تشكيل فريق ليفربول اليوم

حراسة المرمى: اليسون.

الوسط: فابيو هنيريكي، جيمس ميلنر ، جوردان هندرسون.

الهجوم: روبرتو فيومنيو، دييغو جوتا.

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس، فيرجيل فان ديك، ترينت الكسندر ارنولد، ابراهيما كوناتي.

تشكيل فريق آرسنال اليوم