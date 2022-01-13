طريقة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية 1443 برقم الهوية والتحقق من مدة الاشتراك

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية 1443، حيث إن هناك عدد كبير من المواطنين يرغبون فى الاستعلام عنها، وأيضاً معرفة المدة الخاصة باستحقاق التأمنيات فى المملكة ومدة الاشتراك، حيث إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية فى المملكة تقدم عدد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين وذلك لأن تساعدهم على استخدام كافة خدماتها من خلال شبكة الانترنت.

الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية 1443

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هى أحد المؤسسات التابعة للحكومة فى المملكة، والتى تقوم بتقديم للمواطنين عدد من الخدمات الإلكترونية والرقمية حيث تقدم للمواطنين العديد من الخدمات الرقمية التى تساعدهم على الاستعلام عن البيانات الخاصة بالاشتراك بها، وتقدم المؤسسة مجموعة من الخدمات المالية والتى منها معاش التقاعد وأيضاً التعوضيات المالية فى حالة حدوث الحوادث أو فقد العمل.

طريقة التحقق من مدة الاشتراك فى التأمينات

يمكن للمواطنين فى المملكة العربية السعودية بالقيام بعملية التحقق من المدة الخاصة بالاشتراك فى مؤسسة التأمينات حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-

زيارة موقع الموؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية على شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول فى حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة العلوية الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن مدة الاشتراك.

تكتب رقم الهوية الوطنية فى الحقل المخصص له.

يمكن أيضاً البحث من خلال كتابة الرقم التأميني.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات التى تتطلب منك.

الضغط على زر التحقق.

تعرض لك مدة الاشتراك فى التأمينات.

الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية 1443 برقم الهوية

يمكن للمستفيد القيام بعملية الاستعلام عن طلب التسجيل فى التأمينات وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون كالأتي: