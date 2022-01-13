أخبار اليمن : القطاع الصحي بالعاصمة يدين استهداف مستشفى 48

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القطاع الصحي بالعاصمة يدين استهداف مستشفى 48

أدان القطاع الصحي بأمانة العاصمة، قصف طيران تحالف العدوان مبنى مستشفى ٤٨ النموذجي واستهداف الطواقم الطبية والإسعافية أثناء أداء واجبهم الإنساني والصحي. القطاع الصحي بالعاصمة يدين استهداف مستشفى 48أدان القطاع الصحي بأمانة العاصمة، قصف طيران تحالف العدوان مبنى مستشفى ٤٨ النموذجي واستهداف الطواقم الطبية والإسعافية أثناء أداء واجبهم الإنساني والصحي. وندد مكتب الصحة بالعاصمة في بيان، بالصمت الدولي والأممي المريب إزاء جرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني، واستمراره في الاستهداف المباشر والممنهج للمنشآت العامة والبنية التحتية. ودعا المنظمات الدولية والإنسانية والمعنية بالصحة إلى إدانة تلك الجرائم وسرعة التدخل لإيقاف استهداف طيران التحالف الاحياء السكنية والمستشفيات والمرافق الصحية وترويع الأطفال والنساء والمرضى.

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