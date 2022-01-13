أخبار اليمن : خبر غير سار للمواطنين من شركة النفط: أزمة وقود خانقة

خبر غير سار للمواطنين من شركة النفط: أزمة وقود خانقةأكدت شركة النفط اليمنية أن مختلف المحافظات اليمنية تعاني من أزمة وقود خانقة.

وأوضح المدير العام التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي، أن هناك أزمة وقود خانقة يعاني منها المواطن في كل المحافظات اليمنية.

وأشار الأضرعي إلى أن الشركة لديها القدرة على توفير الوقود لكافة المناطق اليمنية عبر فروعها بأقل التكاليف وبسعر موحد شريطة السماح لسفن الوقود بالوصول الى ميناء الحديدة بصورة دائمة دون إعتراض، إلى جانب قيام الأمم المتحدة بواجبها الأساسي.