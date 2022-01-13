طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق الدفع

دفع فاتورة التليفون ألأرضي، دفع فاتورة التليفون الأرضي التي يريد عميل الشركة المصرية للاتصالات التعرف على معلومات أكثر عنها، والتي سوف تبدأ خلال أيام عملية استحقاق الدفع لها وينتظر الكثير من العملاء من كل عام الإعلان عنها حتى يمكن التمتع بخدمات الشركة المصرية للاتصالات بسهولة، هذا هو الأمر الذي سوف نتعرف على كيفية التعامل معه بطريقة صحيحة في هذا التقرير.

دفع فاتورة التليفون الأرضي

تأتي عملية دفع فاتورة التليفون الأرضي كأحد الخدمات العامة التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات، والتي تمكن العميل من الاستفادة بالخط الثابت بسهولة:

وضعت الشركة ضمن بنود العقد المبرم بينها وبين العميل على ضرورة دفع الفاتورة الخاصة برقم التليفون الأرضي.

يقوم العميل بتحديد كيفية سداد الفاتورة إما بطريقة شهرية أو ربع سنوية أو سنوية.

أعلنت شركة المصرية للاتصالات في وقت سابق عن مواعيد استحقاق دفع فاتورة التليفون الارضي والتي تأتي كل ثلاثة أشهر.

تم إصدار آخر فاتورة ربع سنوية للعام الماضي 2021 في شهر أكتوبر.

أما الفاتورة التي تليها والتي هي واجبة الدفع فهي مخصصة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

أصبحت وسائل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكثر سهولة مما مضى، حيث أتاحت الشركة طرق استعلام مختلفة، منها ما يلي: