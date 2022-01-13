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عمر شويل - جدة خطوات تحميل لعبة جاتا 7 للاندرويد والأيفون والكمبيوتر 2022 هو موضوعنا اليوم عبر موقعنا “ثقفني” تشتهر لعبة جاتا بواقعها الافتراضي الذي يعتبر به شبه كبير من الحقيقة، كانت في البداية تقتصر معرفتها وشهرتها على ألعاب البلايستيشن وألعاب الكمبيوتر، وفي الوقت الحالي تم تحديث لعبة جاتا وذلك لكي تتناسب مع الهواتف الذكية، ومن مميزات هذه اللعبة أنك تشعر بأنك تفعل كل شيء مثير يمكن فعله في الحياة الواقعية كالحصول على الأموال، وسرقة السيارات، وشراء الكثير من الملابس، فلذلك تتميز اللعبة بأنها تشبه الواقع، كما أنها تمتاز بجرافيك عالي ويوجد في اللعبة الكثير من المغامرات التي يقوم بها شخصية اللاعب فيها وهو مجرم يقوم بالهروب من رجال الشرطة.

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طريقة تحميل لعبة جاتا 7 للهواتف 7 GTA

يظن البعض أن تحميل لعبة جاتا 7 على الهاتف شيء صعب ويستصعبون تنزيلها، ولكن الأمر ليس كذلك، حيث إن تحميل لعبة جاتا على الهاتف أمر في غاية السهولة، ولن يستغرق هذا الأمر سوى بضع دقائق، ومن ثم تكون اللعبة متاحة على جهازك، ومن أجل الحصول على اللعبة يجب اتباع الخطوات التالية:

إذا كان الهاتف يعمل بنظام الأندرويد، عليك الذهاب إلى متجر جوجل بلاي، وإذا كان الهاتف آيفون، عليك الذهاب إلى متجر آبل ستور فهذا المتجر صنع خصيصًا للأيفون.

قم بالضغط على مستطيل البحث المحدد في أعلى التطبيق.

اكتب جاتا 7 ومن ثم اضغط على علامة البحث.

ستظهر أمامك النتائج بما يتوافق مع بحثك لعبة جاتا 7، فما عليك سوى الضغط على المستطيل المكتوب داخله تثبيت من أجل تحميلها.

بعد الانتهاء من تحميلها تفتح اللعبة عن طريق ربط الحساب الشخصي الخاص بك على فيسبوك بحساب اللعبة.

عليك انتظار بضعًا من الوقت حتى تكون اللعبة جاهزة على التشغيل.

حاليا يمكنك الاستمتاع باللعبة على هاتفك بشكل سهل ويسير.

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لعبة جاتا 7 GTA والسر وراء شهرتها

تعتبر هذه اللعبة من أشهر ألعاب جراند ثفت أوتو، كما تدور أحداث هذه اللعبة حول شخصية تومي الافتراضية التي يبدأ بالتحرك داخل العالم الافتراضي الموجود في اللعبة من خلال اللاعبين، وتكون كل أحداث هذه اللعبة داخل مدينة فايس سيتي الخيالية، كما أن اللاعب لديه العديد من المهام التي يجب عليه فعلها خلال المستوى الواحد.