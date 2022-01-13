نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد grand theft auto بعد التحديث الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد لعبة جراند ثفت أوتو 5 من أفضل الألعاب وأكثرها تنزيلاً في الفترة الأخيرة، وذلك بعد ظهور لعبة جاتا على أجهزة الحاسوب أصبحت مشهورة جداً كما أنها اللعبة الأساسية في أجهزة الحاسوب وبخاصة لعشاق الألعاب القتالية والمطاردة وإطلاق النيران، حيث تدور أحداث هذه اللعبة بين المجرمين ورجال الأمن ويوجد مطارات من قبل رجال الأمن للإمساك بالمجرمين، حيث يكون اللاعب من ضمن هؤلاء المجرمين ولديه عملية يجب أن يقوم بتنفيذها أثناء المطاردة من رجال العصابة والشرطة، وبسبب الشهرة الواسعة التي اكتسبها اللعبة تم عمل نسخة مناظرة لها لأجهزة الاندرويد ولكل أنواع الهواتف الذكية، حيث أصبح التزايد على تحميلها كبير جداً لذلك سنعرض لكم كيفية تحميلها من خلال هذه المقالة.

طريقة تنزيل لعبة جراند ثفت أوتو 5

من المعروف عن هذه لعبة جراند ثفت أوتو 5 أنها من الألعاب المثيرة في الوقت الحالي والمتاحة لأجهزة الحاسوب وللأندرويد، كما أنها متاحة لأجهزة البلايستيشن والإكس بوكس، وتدور الأحداث في لعبة جراند ثفت أوتو 5 بين ثلاثة من الأشخاص مجرمين ويدعى كلاً من بتريفور ومايكل وفرانكلين، وكل شخص فيهم لديه مجال إجرامي مختلف عن الآخر، حيث يقوم مايكل بالسطو على البنوك ويقوم فرانكلين بالسطو في الشوارع أما تريفور يقوم بالإتجار والتهريب، ويتم مطاردتهم في اللعبة من قبل رجال الشرطة، لذلك يجب أن يقوموا بالهرب من رجال الشرطة والبعد عن الأنظار ليستطيع اللاعب الفوز في كل مستوى ويجب تحقيق المطلوب من كل مجرم.

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تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد:

ويمكنك تحميلها من إحدى المواقع من خلال جوجل كروم ولكن يجب أن تفتح المواقع الرسمي، كما أن اللعبة مجانية لا تحتاج للدفع مقابل تحميلها، يمكنك تحميل اللعب بكل بساطة من خلال جوجل بلاي وذلك من خلال الخطوات التالية: