آلية الاعتراض على معاش الضمان الاجتماعي وعدم الأهلية في النظام الجديد المطور

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عمر شويل - جدة تقديم الاعتراض في الضمان الاجتماعي المطور ؛ حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية للمستخدمين آلية الاعتِراض على قرار عدم أهلية معاش الضمان الاجتماعي الجديد عبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وخاصةً بعد الإعلان عن نتائج الاستحقاق من خلال رسائل نصية للمستحقين، حيث ذكرت الموارد البشرية من قبل أن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي سيعلن عنها بعد دراسة طلبات التقديم، والتحقق من أهلية المتقدمين واستحقاقهم معاش الضمان الاجتماعي، وها هي بالفعل تعلن خلال تلك الأيام عن نتائج الضمان الاجتماعي المطور، لذلك نقدم لكم متابعي موقع ثقفني طريقة تقديم الاعتِراض على قرار عدم الأهلية.

الاعتراض في الضمان الاجتماعي المطور

بيّنت وزارة الموارد البشرية آلية الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي في النظام المطور؛ حيث منحت الأفراد الذين تقدموا بطلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد فرصة تقديم على اعتراض قرار عدم الأهلية والاستحقاق في موعد أقصاه 30 يوم من تاريخ الإبلاغ بقرار عدم أهلية المستفيد لصرف معاش الضمان الاجتماعي، ويكون ذلك من خلال دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الرابط الرسمي، بالخطوات التالية:

الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية. الانتقال إلى الملف الشخصي بعد تسجيل الدخول. العمل على تقديم البيانات الخاصة بالحالة الاجتماعية بمنتهى الدقة. النظر في الطلب من قبل الجهة المختصة ثم إشعار المتقدم بالنتيجة.

تقديم اعتراض معاش الضمان الاجتماعي

تقدم وزارة الموارد البشرية خدمة تقديم اعتراض للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي والإعانة المالية بسبب توقف الصرف عنهم أو عن أحد التابعين، وأكدت على أن الأسباب المؤدية لإيقاف المساعدة لذوي الإعاقة يتم تحديدها، ويطلب من المستفيد المستندات التي تثبت أحقية صرف الإعانة، وقد أكدت أنه بإمكان أولئك الأفراد تقديم الاعتراض من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية، حيث يختار المستخدم خدمة الاعتراضات ثم يقوم بتعبئة طلب الاعتراض في الضمان الاجتماعي المطور ثم يرفق المستندات المطلوبة، ثم تقديم الطلب، ويستطيع متابعة حالة الطلب من خلال أيقونة طلباتي.

أسباب توقف معاش الضمان الاجتماعي

أوضحت الموارد البشرية في لائحة نظام الضمان الاجتماعي المطور أنه يتوقف المعاش للعديد من الأسباب، أبرزها مخالفة شروط الضمان الاجتماعي المطور، بالإضافة إلى الأسباب الآتية:

البيانات الخاطئة عن المستخدم أو أحد التابعين.

التأخر في تحديث بيانات الضمان الاجتماعي.

عدم الالتزام بالخطة التدريبية المحددة من قبل الوزارة.

الوفاة أو التنازل.

الإقامة في أحد مراكز الإيواء.

الرفض لعروض العمل المقدمة من قبل الوزارة للقادرين، وعدم البحث عن الفرص والتسجيل في منصات التوظيف المعتمدة.

وغيرها من الأسباب المؤدية لتوقف معاش الضمان الاجتماعي، وأكدت الوزارة على أحقية المستفيد على تقديم الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي في النظام المطور في موعد أقصاه شهر من تاريخ التبليغ بعدم الاستحقاق.