مصر.. الأرصاد الجوية تحذر من أجواء شديدة البرودة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد خلال الأيام الثلاثة القادمة.

وقالت الأرصاد الجوية على صفحتها على فيسبوك إنه سيسود طقس بارد نهارا على شمال البلاد ومن المتوقع أن تسجل العاصمة القاهرة 16 درجة وتصل إلى 8 درجات ليلا ليكون الطقس ليلا وفي الصباح الباكر شديد البرودة. وأضافت الهيئة: "كما تبقى فرص الأمطار قائمة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الدلتا."

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